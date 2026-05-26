Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Marc Overmans is al een tijdje niet meer werkzaam in Nederland. Toch wordt er gepleit voor een terugkeer van de voormalig technisch directeur van Ajax.

Bij de Oosttribune wordt de vraag gesteld of Overmars open zou staan voor een terugkeer. "Volgens mij wil Marc Overmars daar(Antwerp red.) dolgraag weg. Hij is er helemaal klaar mee volgens mij", begint Bert Konterman."Die wil ook prijzen winnen en bouwen. Je kan niks bouwen daar, je hebt 0 euro."

Journalist Tijmen van Wissing vraagt zich toch af of een terugkeer mogelijk is. "Wij zijn een haatdragend landje. Maar we schreeuwen allemaal om technisch directeuren. Zou Overmars open staan voor een TD-functie buiten de topclubs in Nederland?"

"Misschien alleen bij Go ahead Eagles", antwoordt Konterman. "Omdat het een beetje een club is vanuit zijn jeugd en zijn hart is. Voor de rest weet ik niet of hij heel veel zin heeft om daar veel tijd in te stoppen op een lager niveau. Ik denk dat hij ook wel een winnaar is", aldus de oud-voetballer van onder meer Rangers.