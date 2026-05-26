Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Marc Overmans is al een tijdje niet meer werkzaam in Nederland. Toch wordt er gepleit voor een terugkeer van de voormalig technisch directeur van Ajax.
Bij de Oosttribune wordt de vraag gesteld of Overmars open zou staan voor een terugkeer. "Volgens mij wil Marc Overmars daar(Antwerp red.) dolgraag weg. Hij is er helemaal klaar mee volgens mij", begint Bert Konterman."Die wil ook prijzen winnen en bouwen. Je kan niks bouwen daar, je hebt 0 euro."
Journalist Tijmen van Wissing vraagt zich toch af of een terugkeer mogelijk is. "Wij zijn een haatdragend landje. Maar we schreeuwen allemaal om technisch directeuren. Zou Overmars open staan voor een TD-functie buiten de topclubs in Nederland?"
"Misschien alleen bij Go ahead Eagles", antwoordt Konterman. "Omdat het een beetje een club is vanuit zijn jeugd en zijn hart is. Voor de rest weet ik niet of hij heel veel zin heeft om daar veel tijd in te stoppen op een lager niveau. Ik denk dat hij ook wel een winnaar is", aldus de oud-voetballer van onder meer Rangers.
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"
Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."
Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"
'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"
Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"
Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"
Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"
Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"
Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"
Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"
Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"
Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"
Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"