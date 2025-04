'Overmars troeft Ajax af in strijd om handtekening toptalent'

Mbambi maakt indruk in de jeugdopleiding van Royal Antwerp FC en zou de interesse van topclubs in binnen- en buitenland, waaronder Ajax, Lille en Inter, gewekt hebben. Volgens het Gazet van Antwerpen gaat het Marc Overmars lukken de Belg langer bij Antwerp te houden.

De jonge aanvaller zou open staan voor een langere samenwerking en is in gesprek met de club over het tekenen van zijn eerste profcontract. Het is de bedoeling dat zodra Mbambi vijftien wordt hij een contract tekent op de Bosuil.