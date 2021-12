Geschreven door Idse Geurts 08 dec 2021 om 13:12

Marc Overmars blijft voorlopig verbonden aan Ajax. Via de officiële kanalen brengt de club naar buiten dat Overmars zijn contract heeft verlengt tot 2026. De afgelopen weken gingen er geruchten dat Overmars zou overstappen naar Newcastle United, maar dit lijkt dus niet te gebeuren.

De directeur voetbalzaken is erg blij met zijn verlenging. “Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin en haal veel voldoening uit mijn werk. De samenwerking met mijn collega-directieleden is erg goed, net als de mensen op de Toekomst met wie ik samenwerk op het gebied van scouting, jeugd, transfers en dergelijke. Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet klaar ben bij Ajax, dus ik ga hier graag nog door.”

Toch heeft Overmars volgens De Telegraaf wel degelijk overwogen om over te stappen naar Newcastle. Overmars voelde zich financieel ondergewaardeerd in Amsterdam. In zijn nieuwe contract zijn de financiële eisen van Overmars voor het grootste deel ingewilligd.