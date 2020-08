Geschreven door Jessica Westdijk 26 aug 2020 om 15:08

Nu de transfermarkt tot begin oktober geopend is, blijft het voorlopig nog speculeren en hopen dat iedereen aan boord blijft. Dat Andre Onana nog steeds geen minuut heeft gespeeld deze voorbereiding, voedt de geruchten. Erik ten Hag gaf dinsdag echter bij Ziggo aan dat de doelman nog altijd licht geblesseerd is.

Ook Marc Overmars wil weinig loslaten over de transfergeruchten. Hij wil wel vertellen dat er nog geen concrete interesse is geweest van FC Barcelona in Donny van de Beek. Dat gerucht ging namelijk vrij snel rond nadat Ronald Koeman was aangesteld als nieuwe trainer van de Catalanen: “Het is in ieder geval nog niet op mijn bordje gekomen. Maar we wachten het af, we hebben met een aantal spelers afspraken gemaakt”, vertelde de technisch directeur. Die afspraken zijn er met Van de Beek, Tagliafico en Onana. Toch lichte Overmars nog een tipje van de sluier op: “Voor 1 speler is wel heel serieuze interesse, maar ik kan niet zeggen om wie het gaat.”