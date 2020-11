Geschreven door Jordi Smit 15 nov 2020 om 10:11

© Proshots

Ajax verhuurde in de zomerstop centrumspits Danilo Pereira aan FC Twente. De Braziliaan is met acht doelpunten markant genoeg topscorer van de Eredivisie, terwijl de Amsterdammers nog altijd niet hun ideale spits hebben gevonden. Hoe is dat mogelijk? Daarover gaf directeur voetbalzaken Marc Overmars bij de aandeelhoudersvergadering uitleg.

“Het is eigenlijk heel simpel. Danilo is een talentvolle speler die we niet konden laten spelen in Ajax 1, maar hij was simpelweg ook te goed voor Jong Ajax”, begint Overmars aan zijn uitleg, geciteerd door Ajax Life. “Dan zoek je een club met goede trainers, waar hij zich goed kan ontwikkelen. Bij Twente heeft hij te maken met trainers Ron Jans en Andries Ulderink. Dat is gewoon heel goed.” Overmars denkt dat de tijdelijke transfer voor beide partijen verstandig is. “Natuurlijk, Twente is blij met een goede speler en wij kijken straks of we Danilo terughalen. Zijn waarde stijgt sowieso enorm, dat is hartstikke goed.”

Dat gehuurde spelers Ajax de das om kunnen doen, bewees Jan Vertonghen in april 2007. Door zijn gemaakte doelpunt speelde Ajax destijds gelijk in Waalwijk en kwam de club een punt te kort om de derde ster binnen te slepen. Op 5 december wacht voor Ajax de eerste ontmoeting tegen FC Twente, in de eigen Johan Cruijff Arena. Overmars vreest dan niet dat Danilo eveneens een doelpunt maakt. “We verhuren hem met een reden en dan moeten we zelf maar beter zijn als we FC Twente treffen.”