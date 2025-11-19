"Overmars was toen de td en hij wilde me van Ajax overnemen"

"Daar leerde ik op eigen benen staan. Samen met mijn huidige vrouw, toenmalige vriendin, gingen we naar Deventer. Voor een Amsterdammer een reuzenstap, hè. Haha!", zegt Padt lachend bij Voetbal International. "Maar ik kwam als eerste keeper en was gelijk van alle spanning die ik bij Ajax voelde verlost. Ik mocht proeven aan het échte voetbal."

"Dan ben je negentien jaar en de word je toegezongen door een passioneel stadion als de Adelaarshorst", zegt Padt, die nog altijd een lach op zijn gezicht krijgt bij de herinnering. "Dat is kippenvel. Magisch. Het gaf me vleugels."

"Maar ik zag er ook de andere kant. In januari kende ik een mindere fase, dan hoorde je ze vloeken en tieren. Rot op naar die jodenclub van je, dat soort dingen", zegt hij. "Je moest presteren. Marc Overmars was toen de technisch directeur en hij wilde me definitief van Ajax overnemen, maar toen kwam AA Gent ineens voorbij."