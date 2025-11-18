'Overmars wil Ajax niet': "Hij heeft een nieuwe liefde gevonden"

Patrick Goots, clubicoon van Royal Antwerp FC, deelt zijn kijk op het aanblijven van Marc Overmars als technisch directeur bij The Great Old . Hoewel zijn ‘oude liefde’ Ajax hem benaderde, lijkt Overmars volgens Goots bij Antwerp een nieuwe passie te hebben gevonden.

Vorige week maakte Overmars duidelijk dat hij trouw blijft aan Antwerp, ondanks de interesse van Ajax, dat een opvolger zoekt voor Alex Kroes. Goots zegt hierover tegen Het Belang van Limburg: "Oude liefde roest niet, maar ik denk dat Overmars met Antwerp overduidelijk een nieuwe liefde gevonden heeft."

Volgens Goots heeft Overmars eerder al laten weten dat hij zijn contract tot 2027 wil uitzitten bij Antwerp. "Zoiets zeg je niet als je enkele maanden later van plan bent tóch te vertrekken. Én zoals Mark van Bommel mij begin dit jaar op een wedstrijd van zijn zoon vertelde: Overmars blijft Paul Gheysens dankbaar voor de kans die hij kreeg op een moment dat hij door alles en iedereen werd verguisd", aldus de Belgische oud-spits.

Goots wijst ook op het verschil in situatie tussen de clubs. "Bovendien is de crisis bij Ajax momenteel groter dan die op de Bosuil. Ik denk niet dat hij zich geroepen voelt om zich in dát wespennest te storten. Nee nee, op naar betere tijden met Antwerp, mét Overmars aan boord en mét een volle Tribune 2", besluit hij.