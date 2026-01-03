'Overmars wil opnieuw proberen voormalig Ajacied binnen te halen'

Royal Antwerp FC overweegt deze winter een nieuwe poging te wagen Lassina Traoré los te weken bij Shakhtar Donetsk. Dat meldt Gazet van Antwerpen .

De voormalig spits van Ajax stond afgelopen zomer ook al op de radar van Marc Overmars, die 2,5 miljoen euro overhad voor Traoré. Shakhtar-coach Arda Turan wilde zijn aanvaller echter niet kwijt en ook een blessure van Traore gooide roet in het eten.

Deze winter gaat Antwerp mogelijk een nieuwe poging wagen om zich te versterken met de voormalig Ajacied, die onlangs trefzeker was op de Afrika Cup. Traoré zit in de laatste maanden van zijn contract, dus kan hij relatief goedkoop opgehaald worden. Toch wil de club pas handelen als Traoré medisch volledig fit blijkt. De international van Burkina Faso heeft een blessuregevoelig verleden.