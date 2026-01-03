Feyenoord: De Verlenging
Resink gelinkt aan volgende club: "Zouden ze natuurlijk wel willen"
Ajax historie & oud-spelers

'Overmars wil opnieuw proberen voormalig Ajacied binnen te halen'

Max
bron: Gazet van Antwerpen
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Royal Antwerp FC overweegt deze winter een nieuwe poging te wagen Lassina Traoré los te weken bij Shakhtar Donetsk. Dat meldt Gazet van Antwerpen

De voormalig spits van Ajax stond afgelopen zomer ook al op de radar van Marc Overmars, die 2,5 miljoen euro overhad voor Traoré. Shakhtar-coach Arda Turan wilde zijn aanvaller echter niet kwijt en ook een blessure van Traore gooide roet in het eten.

Deze winter gaat Antwerp mogelijk een nieuwe poging wagen om zich te versterken met de voormalig Ajacied, die onlangs trefzeker was op de Afrika Cup. Traoré zit in de laatste maanden van zijn contract, dus kan hij relatief goedkoop opgehaald worden. Toch wil de club pas handelen als Traoré medisch volledig fit blijkt. De international van Burkina Faso heeft een blessuregevoelig verleden. 

