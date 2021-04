Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2021 om 12:04

De afgelopen dagen werd Lisandro Martinez door onder andere de Spaanse krant El Mundo Deportivo in verband gebracht met FC Barcelona. De Catalanen zouden Martinez graag willen inlijven.

Hans Kraay jr. sprak rondom het duel met sc Heerenveen over het gerucht met Marc Overmars, die het wegwuifde. “Het antwoord van Overmars is dat er nul contact is geweest”, aldus Kraay junior. Overmars gaf aan dat het gerucht ‘opruierij’ is en afkomstig van zaakwaarnemers ‘die geld willen verdienen’, aldus de technisch directeur van Ajax. “Er heeft zich niemand gemeld bij Lisandro Martínez en anders zou hij dat absoluut melden bij ons”, aldus de journalist.