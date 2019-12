Geschreven door Jelmer Jager 28 dec 2019 om 12:12

Marc Overmars kijkt terug op een geweldig jaar met Ajax. Ondanks de uitschakeling in de groepsfase van de Champions League en de mindere week begin december. “We hebben met Ajax een geweldig 2019 achter de rug. Laten we dat niet vergeten. We hebben ons gezicht weer laten zien in de top van het Europese voetbal en in eigen land de dubbel gepakt. Dit seizoen overwinteren we in Europa en we staan bovenaan in de Eredivisie. Hier was het ons allemaal om te doen toen we het oude, zuinige beleid overboord zetten: op alle fronten meedoen om de hoofdprijzen. De weg naar de top is ingezet onder Peter Bosz. Daarom ben ik ook zo trots op het elftal dat met geweldige resultaten in de voorrondes en de knock-outfase in 2017 de finale van de Europa League haalde. Moet je kijken waar we als Nederlands voetbal en Ajax vandaan kwamen”, laat hij weten aan De Telegraaf.

‘Status en sympathie’

Door het goede jaar is Ajax flink in trek. En niet alleen om spelers weg te kopen, maar ook om talenten aan Ajax aan te bieden. “Wij namen het met ons spelersbudget van 45 miljoen euro in de eindfase van de Champions League op tegen clubs met budgetten van een half miljard. Het bezorgde ons wereldwijd zo veel goodwill, status en sympathie. Weet je, de zaakwaarnemers van ’s werelds grootste talenten kloppen aan om ze bij Ajax te mogen stallen.”

Komende zomer verwacht Overmars een drukkere zomer dan in 2019. “Komende zomer verwacht ik veel meer drukte. Het wordt moeilijker om de selectie intact te houden. Omdat ik onze gemaakte afspraken ken en omdat spelers van Ajax overal geliefd zijn. Wij willen meedenken met spelers en omdat wij ons als een betrouwbare partner opstellen, denken spelers ook met ons mee.”