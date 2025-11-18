Overtoom adviseert Ajax: "Lijkt op een politieke organisatie"

Ajax verkeert nog altijd in problemen. John Heitinga werd onlangs de laan uitgestuurd en ook op bestuurlijk vlak is het allesbehalve rustig.

Oud-voetballer Willie Overtoom kijkt op X kritisch naar de situatie in Amsterdam. "Inmiddels lijkt Ajax meer op een politieke organisatie, waar iedereen zijn zegje wil doen. Voor mij is Ajax nog steeds een voetbalclub, een bedrijf waar het presteren op het veld de hoogste prioriteit heeft. Je stelt een Algemeen Directeur en Technisch Directeur aan omdat je vertrouwen in hen hebt. Geef ze dan ook de ruimte om hun werk te doen en om eigen beslissingen te nemen."

Volgens Overtoom is er nog steeds veel talent aanwezig in de jeugdopleiding van de club. "Er lopen talentvolle spelers rond in de jeugdopleiding. Spelers die snel het niveau van een Rosa of Gaaei kunnen bereiken, en dergelijke talenten kunnen ze zelf opleiden. Neem bijvoorbeeld Djinaro Johnson of een Bounida, die op het middenveld spelen; geef zulke jongens de kans en de tijd om zich te ontwikkelen."

Hij haalt voorbeelden van succesvolle coaches aan die jonge spelers kansen gaven. "Kijk naar Koeman en later Xavi; zij gaven hun spelers kansen en nu zien we wat voor talenten er bij Barça rondlopen. Beide coaches zijn inmiddels weg, maar hun lange termijn visie was goed voor de club."

Overtoom maakt zich ook zorgen over het signaal dat de huidige situatie afgeeft aan de jeugdopleiding. "Het is ook geen positief signaal naar de hele jeugdopleiding. Het werk van Beuker, staf en spelers. Ik mis de tijd waarin de zaken soms eenvoudiger en helderder waren."