Overtoom baalt van Oranje: "Dan heb je niet de juiste spelers"

Willie Overtoom baalt van de manier waarop het Nederlands elftal de overwinning tegen Japan uit handen gaf. Oranje leek het WK te openen met een zege, maar moest na een late Japanse treffer in de 88e minuut genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Via X deelde de oud-prof zijn analyse van de wedstrijd.

Overtoom zag een Oranje dat na de voorsprong te ver terugzakte en uiteindelijk de rekening daarvoor gepresenteerd kreeg. "Het is echt heel jammer van het eind resultaat. Wij als Nederlanders hebben voor mijn gevoel altijd moeite om een voorsprong te verdedigen. Het was niet top, maar tot de 2-1 had je gewoon meer dreiging. Dan ga je wat meer op de verdediging leunen en krijg je hem tegen, echt zonde dit. En dan heb je niet de juiste spelers meer om nog iets te forceren na al die wissels."

De voormalig middenvelder denkt bovendien dat bondscoach Ronald Koeman zou kunnen overwegen om het elftal tactisch anders neer te zetten. "Misschien is het een idee om dit toernooi met Frenkie als CV naast Virgil te spelen en een ander type middenvelder zoals Kluivert toe te voegen aan het middenveld. Op het middenveld vertraagt Frenkie net iets te veel."