Overtoom boos na Ajax-blessure: "Gesjoemel in voordeel Feyenoord"

Oud-voetballer Willie Overtoom heeft zich op Instagram fel uitgesproken over gebeurtenissen tijdens een Onder 13-toernooi bij CVV Zwervers, waarbij volgens hem op meerdere fronten sprake was van partijdigheid en een grimmige sfeer. In zijn bericht noemt Overtoom met name Feyenoord als betrokkene in het vermeende gesjoemel.

"U13 Toernooi bij CVV Zwervers. Eerst gesjoemel met de kruisfinales zodat Feyenoord de meest gunstige loting krijgt", schrijft Overtoom. "Vervolgens krijgt een speler van Ajax een doodschop (open beenbreuk) in een wedstrijd die hij eigenlijk niet hoorde te spelen door dat gesjoemel."

De oud-international van Kameroen windt zich zichtbaar op over de nasleep van het incident. "Een ambulancemedewerker stapt uit en grapt: hij is voor Ajax, laat maar liggen. Stewards die zeggen: dat krijg je ervan als je als Amsterdammer in Rotterdam komt spelen."

Overtoom spreekt zijn zorgen uit over het feit dat het hier om jeugdvoetbal gaat: "Het gaat om kinderen van 12-13 jaar, maar op de een of andere manier verbaast mij dat hier niet." Feyenoord heeft vooralsnog niet gereageerd op de uitlatingen van Overtoom. Ook is het onduidelijk of de toernooiorganisatie of CVV Zwervers een verklaring naar buiten zal brengen.