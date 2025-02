Overtoom doet opmerkelijke uitspraak: "Hij past meer bij Ajax"

Voormalig voetballer Willie Overtoom heeft op X (voorheen Twitter) voor opschudding gezorgd door zijn opvallende uitspraak over Robin van Persie. Overtoom stelde dat Van Persie qua speelstijl beter bij Ajax zou passen dan bij Feyenoord. Deze opmerking leidde tot een verhitte discussie, waarbij met name Feyenoord-supporters fel reageerden.

Overtoom sprak zich uit over de speelwijze die hij bij Feyenoord mist en vergeleek deze met de filosofie van Ajax. "Voor mij is Timber eigenlijk de belichaming van hoe ik Feyenoord zie. Technisch maar vooral fysiek sterk en een gigantische drive. En juist die drive ontbreekt nu een beetje, wat er wel was tijdens Slot. Slot laat die drive nu ook weer bij Liverpool zien. Dan gaat het publiek erachter staan en om dan als tegenstander op het veld te staan, in een Kuip met die sfeer is vreselijk."

Zijn analyse leidde tot uiteenlopende reacties, maar het was vooral zijn opmerking over Robin van Persie die de meeste aandacht trok. "Ben heel erg benieuwd wie de nieuwe coach van Feyenoord gaat worden. Moet een trainer zijn die dat hoge tempo en die drive weer in de ploeg kan krijgen. Een Van Persie zie ik persoonlijk niet als Feyenoord-coach, qua spel past hij meer bij een club als Ajax."