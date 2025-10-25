Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Overtoom fileert Ajax: "Dat wijst op gigantische instabiliteit"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Het is hommeles bij Ajax. John Heitinga staat onder druk, maar ook het bestuur ligt onder een vergrootglas. Oud-voetballer Willie Overtoom laat op X zijn mening horen en begrijpt niet goed hoe het in Amsterdam zo mis kon gaan en kijkt ook naar de andere clubs in de Eredivisie.

Overtoom zegt: "Het grootste probleem dat ik zie bij Ajax is dat er te veel gepraat wordt over de RvC, terwijl in wezen de juiste poppetjes – zoals Kroes, Marijn Beuker en algemeen directeur Menno Geelen – redelijk op de juiste plek lijken te staan, toch? Kunnen dingen beter? Absoluut, en wel veel beter, vooral gezien de recente crisis op het veld en de groeiende onvrede bij sleutelspelers. Ik hoor bij andere eredivisieclubs nooit praten over hun RvC, bij FC Twente, PSV, AZ, Feyenoord etc."

Volgens Overtoom moet de focus van Ajax in de eerste plaats liggen op het voetbal zelf. "Ajax is in de eerste plaats een voetbalclub, en om goed te draaien moet de focus liggen op presteren op het veld – niet op bestuurlijke vlakken. Hoe kan het dat de RvC zoveel macht heeft en zoveel bepaalt, terwijl de structuur volgens oud-leden ‘ziek’ is en aandeelhouders zich bemoeien met alles, tot aan de opstelling toe? In de afgelopen twee jaar zijn er al tien commissarissen vertrokken, wat wijst op gigantische instabiliteit."

Hij haalt ook de rol van mensen zonder voetbalachtergrond aan. "En hoe kan het dat mensen zonder enige voetbalachtergrond – vaak uit de bestuurlijke of politieke hoek – gaan bepalen over het beleid van een voetbalclub? Je stelt mensen aan met expertise, zoals Beuker die progressief denkt over scouting en jeugdopleiding, om vervolgens een heel andere richting op te gaan – een richting die leidt tot sportief verval. En dit neem je deze mensen dan kwalijk? Heb je dan geen vertrouwen in deze mensen, want waarom stel je deze dan aan?"

Tot slot benadrukt Overtoom dat het bestuur een duidelijke visie moet hebben. "Het blijft een bijzonder fenomeen, dat de club stuurloos maakt en de prestaties ondermijnt, terwijl Ajax juist een duidelijke visie nodig heeft om uit deze crisis te komen."

