Overtoom haalt uit over contracten: "Blijf het bijzonder vinden"

Via X uitte Overtoom zijn zorgen: "Ik kan de begeleiders van jeugdspelers soms niet volgen. Waarom is een contract zo belangrijk op vijftien of zestienjarige leeftijd?" Volgens hem draait het te vaak om geld, in plaats van om wat het beste is voor de ontwikkeling van de speler.

"Je hebt de aandacht van een club, zij zien talent in jou, maar zodra een andere club met geld komt, ben je zo weer vertrokken," vervolgt Overtoom. "Het is verbazingwekkend dat wat het beste is voor een jonge speler niet altijd voorop staat, en dat het vaak om geld draait, terwijl dat geld snel op kan zijn als je verkeerde keuzes maakt."

Toch erkent hij dat er uitzonderingen zijn: "Natuurlijk, als een club niet tevreden is en haar beloften niet nakomt, dan is het begrijpelijk. Maar als je een van de grotere talenten bent, draait het vaak om geduld hebben. Ik blijf het bijzonder vinden."