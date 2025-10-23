Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Overtoom kijkt naar Ajax: "Het gaat soms echt nergens meer over"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Woensdagavond was Ajax te gast op Stamford Bridge voor het Champions League-duel tegen Chelsea. Voor de Amsterdammers werd het een zware avond: met 5-1 werden ze huiswaarts gestuurd.

Estêvão zorgde tegen Ajax nog voor een penalty, maar dat viel bij oud-voetballer Willie Overtoom helemaal verkeerd. Estêvão ging namelijk gretig naar de grond toen hij merkte dat hij iets werd aangeraakt.

Overtoom heeft op X een suggestie: "Is het misschien een idee om gewoon zaalvoetbalregels toe te passen op veldvoetbal? Letterlijk elk contact is een rode kaart of een penalty, die VAR is wekelijks echt vreselijk. Spelers maken er ook gretig gebruik van."

"Voetbal is een contactsport, niet elk contact is dus strafbaar. Ik zie nu wekelijks spelers als Estêvão die geschampt worden, extra duiken en in de slow-mo lijkt het tien keer erger. Het gaat soms echt nergens meer over", besluit de oud-voetballer.

