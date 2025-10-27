Overtoom kijkt naar FC Twente - Ajax: "Is bizar op dit niveau"

Ajax boekte afgelopen zondag een opvallende overwinning op FC Twente. In de eerste helft leek de thuisploeg volledig de controle te hebben, maar na rust wist Ajax het tij volledig te keren. Oud-voetballer Willie Overtoom deelde zijn visie op wat er in de Grolsch Veste gebeurde.

Overtoom vertaalt het als volgt. "Eigenlijk best bizar op dit niveau. Twente in bal bezig en er is echt totaal geen druk op de bal, schijn druk. Iedereen staat op 1-2 meter te dekken, en Twente kan elk balletje vrij geven. Heerlijke middag zo voor Twente. Ajax wil druk zetten met Weghorst en Gloukh, dit zorgt er wel voor dat Zerrouki de vrije man is, en ook continu aanspeelbaar is."

In de tweede helft kantelde het spelbeeld volledig, tot genoegen van Ajax. Overtoom: "Het verschil in intensiteit, tussen de eerste en tweede helft, was echt gigantisch. Bijzonder altijd hoe dat kan", besluit de oud-speler van onder meer Heracles en AZ.