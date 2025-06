Overtoom over titelstrijd: "Zij zullen dicht bij elkaar zitten"

Met het nieuwe Eredivisieseizoen in aantocht, maken supporters zich op voor wat een interessante strijd lijkt te worden. Clubs starten binnenkort met hun voorbereiding of zijn reeds begonnen en ook de transfermarkt draait op volle toeren. Oud-profvoetballer Willie Overtoom, die onder meer uitkwam voor AZ en Heracles Almelo, deelde op X zijn verwachtingen voor het komende seizoen en richtte zich daarbij op de traditionele top drie.

"Ik ben ervan overtuigd dat het aankomende seizoen een hele spannende strijd zal zijn tussen Ajax, Feyenoord en PSV," schrijft Overtoom. "Als AZ erin slaagt hun kern te behouden, kunnen zij ook een sterke concurrent zijn. Ik denk dat na de transferwindow de teams aan elkaar gewaagd zullen zijn."

Wat betreft Ajax ziet Overtoom ruimte voor versterking op creatief vlak. "De geruchten over mogelijke aanwinsten zijn er prima uit, maar het blijft de vraag wie er zal vertrekken," stelt hij. Feyenoord lijkt volgens hem al een solide basis te hebben en goed gepositioneerd voor een sterk seizoen. "Feyenoord lijkt, afgezien van Hancko en Paixão, hun selectie intact te houden en verder te versterken."

Over PSV is Overtoom vooral nieuwsgierig naar wie de club nog zal verlaten. "Benítez en Boscagli zijn al weg dacht ik, en zullen Veerman, Schouten, Saibari, Tillman of Lang volgen? Genoeg interessante spelers voor buitenlandse clubs", aldus de voormalig middenvelder.