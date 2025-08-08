Overtoom ziet groot probleem bij Ajax: "Dat is ook het nadeel"

Volgens voormalig profvoetballer Willie Overtoom ligt de kern van het probleem bij Ajax al geruime tijd bij de verdedigende organisatie. Op X stelt Overtoom dat de afstanden tussen de linies, met name sinds het vertrek van Alfred Schreuder, structureel te groot zijn.

"Als Heitinga de bezetting en afstanden nog een beetje kan fine-tunen, zou dat voor de ploeg top zijn", schrijft hij. "Je ziet het bijvoorbeeld in de omschakeling van balverlies naar balbezit. De aanvallers en aansluitende middenvelders sluiten snel aan, maar daardoor ontstaat een gigantisch gat tussen hen en de verdediging."

Die ruimte wordt volgens Overtoom funest zodra Ajax de bal weer verliest. "Er ligt dan ontzettend veel ruimte voor tegenstanders om in te spelen. Dat is ook het nadeel van druk zetten met je nummer 10: zodra ze er doorheen komen, mis je gewoon een middenvelder."

Overtoom verwijst daarbij ook naar een soortgelijke situatie bij een ander team: "Dit zag je vorig jaar ook bij Farioli, waar Henderson in de laatste lijn kwam te staan."

Volgens de analist is het een bekende valkuil: "Bosz zei tegen ons altijd dat hij geen middenvelders in de laatste lijn wilde. Als je die laat terugvallen, word je naar achteren gedrukt doordat er geen druk meer op de bal is. Dan kom je er ook niet meer uit. Je middenvelders moeten met elkaar mee bewegen, de lijn naar de spitsen eruit halen en druk op de bal houden." Toch sluit Overtoom positief af: "Aanvallend gaat het met dit Ajax wel goed komen."