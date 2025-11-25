VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Overtoom ziet juiste opvolger van Grim: "Interessante trainer!"

Arthur
bron: X/WillieOvertoom
Willie Overtoom
Willie Overtoom

Ajax heeft het na het ontslag van trainer John Heitinga nog altijd niet op de rails. Interim-trainer Fred Grim neemt voorlopig de taken waar, maar heeft de winnende formule nog niet gevonden. Ondertussen woedt de discussie over wie op de lange termijn als hoofdtrainer moet worden aangesteld. 

Oud-voetballer Willie Overtoom heeft in ieder geval een duidelijke voorkeur. Dick Schreuder, hele interessante trainer", zo meldt hij op X. Toch verwacht Overtoom dat Schreuder eerder bij PSV zal belanden.

Overtoom omschrijf het als volg. "Ik denk niet dat hij op dit moment die stap zal zetten of denk je wel?", doelend op AZ. "Eerder een vervanger bij PSV voor Peter Bosz. En mocht Cruijff de TD worden zou dit ook een match kunnen zijn, komt veel overeen met Peter Bosz, waar Cruijff goed in Israël mee heeft kunnen werken", zo besluit hij.

Johan Derksen bij VI

Johan Derksen pakt Ajacied hard aan: "Waar gaat het om, man?"

0
Tijjani Babangida en Louis van Gaal in de Johan Cruijff Arena bij Ajax

Babangida vertelt over jeugd: "Hij rende achter me aan om me te slaan"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
