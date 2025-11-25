Overtoom ziet juiste opvolger van Grim: "Interessante trainer!"

Ajax heeft het na het ontslag van trainer John Heitinga nog altijd niet op de rails. Interim-trainer Fred Grim neemt voorlopig de taken waar, maar heeft de winnende formule nog niet gevonden. Ondertussen woedt de discussie over wie op de lange termijn als hoofdtrainer moet worden aangesteld.

Oud-voetballer Willie Overtoom heeft in ieder geval een duidelijke voorkeur. Dick Schreuder, hele interessante trainer", zo meldt hij op X. Toch verwacht Overtoom dat Schreuder eerder bij PSV zal belanden.

Overtoom omschrijf het als volg. "Ik denk niet dat hij op dit moment die stap zal zetten of denk je wel?", doelend op AZ. "Eerder een vervanger bij PSV voor Peter Bosz. En mocht Cruijff de TD worden zou dit ook een match kunnen zijn, komt veel overeen met Peter Bosz, waar Cruijff goed in Israël mee heeft kunnen werken", zo besluit hij.