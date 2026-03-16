OVERZICHT | Resterende programma's Ajax, Feyenoord, NEC en Twente

Feyenoord, NEC, Ajax en FC Twente strijden allemaal nog om de tweede plek in de Eredivisie. De Rotterdammers staan tweede en hebben daarmee de beste uitgangspositie, terwijl FC Twente na het verlies tegen FC Utrecht voorlopig kansloos lijkt in de strijd om de tweede plek.

ESPN maakte een opsomming van de schema's van alle clubs. Feyenoord staat na 27 wedstrijden op 52 punten. NEC heeft er 49, maar profiteert van een beter doelsaldo. Ajax heeft 47 punten en het minste doelsaldo van de drie. FC Twente staat dankzij de nederlaag tegen FC Utrecht op liefst acht punten van Feyenoord, waardoor de taak voor de ploeg uit Enschede het lastigst lijkt.

Hoe zien de resterende programma's er dan uit? Aankomend weekend is de Klassieker, waar Feyenoord, Ajax of beide clubs punten zullen laten liggen. Verder treft Feyenoord ook NEC én AZ nog. NEC treft op haar beurt Feyenoord, zoals zojuist genoemd, en FC Twente nog. Ook moet de ploeg uit Nijmegen nog uitkomen in de KNVB Bekerfinale.

Ajax treft Feyenoord, FC Twente én PSV nog, maar mag wel tegen zowel FC Twente als tegen PSV thuis aantreden. Vooral het duel tegen PSV heeft een goede kans punten op te leveren, gezien de kans groot is dat de ploeg uit Eindhoven op 2 mei, ten tijde van het duel, al kampioen van de Eredivisie is.

Dan FC Twente. Zij moeten nog op bezoek bij Ajax waar ze goede zaken kunnen doen tegen een directe concurrent. De Tukkers krijgen thuis NEC nog op bezoek, maar moeten in hun laatste vier wedstrijden nog naar AZ én PSV, dat terwijl FC Twente in de laatste twee jaar in de Eredivisie slechts één keer een topduel won.

Resterend programma Feyenoord (52 punten)

Zondag 22 maart: Feyenoord - Ajax (14.30 uur)

Zondag 5 april: FC Volendam - Feyenoord (14.30 uur)

Zondag 12 april: N.E.C. - Feyenoord (14.30 uur)

Zaterdag 25 april: Feyenoord - FC Groningen (16.30 uur)

Zondag 3 mei: Fortuna Sittard - Feyenoord (14.30 uur)

Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)

Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)

Resterend programma N.E.C. (49 punten)

Zondag 22 maart: N.E.C. - sc Heerenveen (12.15 uur)

Zaterdag 4 april: Excelsior - N.E.C. (21.00 uur)

Zondag 12 april: N.E.C. - Feyenoord (14.30 uur)

Zaterdag 25 april: FC Twente - N.E.C. (21.00 uur)

Zaterdag 2 mei: N.E.C. - Telstar (21.00 uur)

Zondag 10 mei: FC Groningen - N.E.C. (16.45 uur)

Zondag 17 mei: N.E.C. - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Resterend programma Ajax (47 punten)

Zaterdag 14 maart: Ajax - Sparta (21.00 uur)

Zondag 22 maart: Feyenoord - Ajax (14.30 uur)

Zaterdag 4 april: Ajax - FC Twente (21.00 uur)

Zaterdag 11 april: Heracles Almelo - Ajax (21.00 uur)

Zaterdag 25 april: NAC Breda - Ajax (20.00 uur)

Zaterdag 2 mei: Ajax - PSV (20.00 uur)

Zondag 10 mei: Ajax - FC Utrecht (16.45 uur)

Zondag 17 mei: sc Heerenveen - Ajax (14.30 uur)

Resterend programma FC Twente (44 punten)

Zaterdag 21 maart: Fortuna Sittard - FC Twente (16.30 uur)

Zaterdag 4 april: Ajax - FC Twente (21.00 uur)

Vrijdag 10 april: FC Twente - FC Volendam (20.00 uur)

Zaterdag 25 april: FC Twente - N.E.C. (21.00 uur)

Zondag 3 mei: AZ - FC Twente (16.45 uur)

Zondag 10 mei: FC Twente - Sparta (16.45 uur)

Zondag 17 mei: PSV - FC Twente (14.30 uur)