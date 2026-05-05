OVERZICHT | Resterende programma's NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Ajax staat na 32 competitiewedstrijden op een (gedeelde) vierde plek in de Eredivisie en de club uit Amsterdam hoopt in de komende weken dan ook nog minimaal één plek te stijgen op de ranglijst. Ajax1.nl pakt de resterende programma's van de concurrenten er bij. Komend weekend is daarbij heel interessant.
Ajax neemt het in de Johan Cruijff Arena op tegen FC Utrecht, terwijl NEC op bezoek gaat bij FC Groningen. Feyenoord treft AZ in De Kuip. FC Twente speelt in De Grolsch Veste tegen Sparta Rotterdam, terwijl de Tukkers een week later tegen PSV spelen in het Philips Stadion.
Resterend programma Feyenoord (61 punten)
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)
Resterend programma NEC (56 punten)
Zondag 10 mei: FC Groningen - NEC (16.45 uur)
Zondag 17 mei: NEC - Go Ahead Eagles (14.30 uur)
Resterend programma Ajax (55 punten)
Zondag 10 mei: Ajax - FC Utrecht (16.45 uur)
Zondag 17 mei: SC Heerenveen - Ajax (14.30 uur)
Resterend programma FC Twente (55 punten)
Zondag 10 mei: FC Twente - Sparta (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PSV - FC Twente (14.30 uur)
Resterend programma AZ (50 punten)
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ
Zondag 17 mei: AZ - NAC Breda
OVERZICHT | Resterende programma's NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"
Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"
Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"
Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht
Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"
Robert Maaskant complimenteert Ajax: "Er is dus ook nog bewijs"
Twijfels na duel: "Frank de Boer is natuurlijk een echte Ajacied"
Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"
Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"
Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"
Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"