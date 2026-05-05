2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
OVERZICHT | Resterende programma's NEC, Ajax, FC Twente en AZ

Fans van Ajax op de F-Side
Fans van Ajax op de F-Side

Ajax staat na 32 competitiewedstrijden op een (gedeelde) vierde plek in de Eredivisie en de club uit Amsterdam hoopt in de komende weken dan ook nog minimaal één plek te stijgen op de ranglijst. Ajax1.nl pakt de resterende programma's van de concurrenten er bij. Komend weekend is daarbij heel interessant. 

Ajax neemt het in de Johan Cruijff Arena op tegen FC Utrecht, terwijl NEC op bezoek gaat bij FC Groningen. Feyenoord treft AZ in De Kuip. FC Twente speelt in De Grolsch Veste tegen Sparta Rotterdam, terwijl de Tukkers een week later tegen PSV spelen in het Philips Stadion. 

Resterend programma Feyenoord (61 punten) 
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)

Resterend programma NEC (56 punten)
Zondag 10 mei: FC Groningen - NEC (16.45 uur)
Zondag 17 mei: NEC - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Resterend programma Ajax (55 punten)
Zondag 10 mei: Ajax - FC Utrecht (16.45 uur)
Zondag 17 mei: SC Heerenveen - Ajax (14.30 uur)

Resterend programma FC Twente (55 punten)
Zondag 10 mei: FC Twente - Sparta (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PSV - FC Twente (14.30 uur)

Resterend programma AZ (50 punten)
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ
Zondag 17 mei: AZ - NAC Breda

