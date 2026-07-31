Owen Wijndal blij na weer een basisplek: "Onkruid vergaat niet"
Owen Wijndal kijkt met een goed gevoel terug op de 4-1-overwinning van Ajax op Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. De linksback stond opnieuw in de basis en spreekt vol vertrouwen over zijn eigen situatie én de nieuwe technische staf in Amsterdam.
"Het is een goede overwinning, maar het had eigenlijk nog meer moeten zijn. Dat we met 1-1 de rust in gaan is niet goed, we hebben veel meer kansen gehad. Maar een belangrijke en goede overwinning", zo vertelt hij aan Ziggo Sport.
Wijndal is enthousiast over de werkwijze van trainer Míchel en zijn staf. Volgens de linksback is de speelwijze duidelijk zichtbaar, al ziet hij ook nog ruimte voor verbetering. "Ik ben zeer positief. Ze hebben een goed idee over hoe ze willen spelen en ik denk dat je dat ook kunt zien. Natuurlijk moet het nog beter, maar het is leuk."
De 26-jarige verdediger leek de afgelopen seizoenen op een zijspoor te zijn beland, maar heeft zich opnieuw in de basis geknokt. "Tegen een paar vrienden heb ik al gezegd: onkruid vergaat niet. Ik doe gewoon elke dag mijn best en dan hoop ik dat ik speel. Dat is nu het geval en daar ben ik dankbaar voor. Ik blijf gas geven. Ik probeer mezelf elke dag te verbeteren."
Ook over de sfeer binnen de club is Wijndal zeer te spreken. "Met de staf zit het goed, met de spelers onderling zit het goed. Daar krijg je veel vertrouwen van. De supporters waren vandaag ook heel positief de hele wedstrijd, dat helpt het team en mij individueel."
Of hij deze transferperiode nog vertrekt uit Amsterdam, laat de linksback in het midden. "Ik weet het niet. We gaan het zien."
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