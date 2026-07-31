Owen Wijndal blij na weer een basisplek: "Onkruid vergaat niet"

Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax

Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax Foto: © Pro Shots

Owen Wijndal kijkt met een goed gevoel terug op de 4-1-overwinning van Ajax op Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. De linksback stond opnieuw in de basis en spreekt vol vertrouwen over zijn eigen situatie én de nieuwe technische staf in Amsterdam.

"Het is een goede overwinning, maar het had eigenlijk nog meer moeten zijn. Dat we met 1-1 de rust in gaan is niet goed, we hebben veel meer kansen gehad. Maar een belangrijke en goede overwinning", zo vertelt hij aan Ziggo Sport. Wijndal is enthousiast over de werkwijze van trainer Míchel en zijn staf. Volgens de linksback is de speelwijze duidelijk zichtbaar, al ziet hij ook nog ruimte voor verbetering. "Ik ben zeer positief. Ze hebben een goed idee over hoe ze willen spelen en ik denk dat je dat ook kunt zien. Natuurlijk moet het nog beter, maar het is leuk."