Owen Wijndal blikt terug: "Dus ik verwijt mijzelf niet zoveel"

Wijndal was bij AZ ijzersterk en verdiende daarmee in 2022 een transfer naar Ajax. Dat niveau haalde hij in Amsterdam echter amper. "Mijn eerste jaar bij Ajax heb ik nog best veel gespeeld. Het tweede jaar ging ik natuurlijk op het laatst nog weg naar Antwerp FC", blikt hij terug in Voetbal International. "En vorig jaar stond het gewoon hartstikke goed met Jorrel Hato op linksback en Youri Baas centraal."

De linksback begrijpt wel dat hij afgelopen seizoen weinig aan de bak kwam. "Maar de keren dat ik erin stond, deed ik het vrij goed, vind ik. Dus daarin heb je misschien een mazzeltje nodig, dat je wat meer gaat spelen", erkent hij. "Ik probeer gewoon elke dag het uiterste uit mezelf te halen, je moet ook geduld hebben, maar dit is het moment om het te laten zien."

De 25-jarige verdediger verwijt zichzelf weinig. "Ik heb ook een paar blessures gehad, waardoor ik periodes eruit ben geweest. Blessures waar ik eigenlijk ook niet heel veel aan kon doen. Dus ik verwijt mezelf niet zoveel", geeft hij aan. "Natuurlijk, als je kijkt naar de wedstrijden die ik heb gespeeld, dan hadden er sommigen zeker beter gekund. Maar als je veel wedstrijden speelt, zitten er altijd mindere tussen."