Owen Wijndal doet bijzondere Ajax-onthulling: "Wacht, echt waar?"
Owen Wijndal heeft een inkijkje gegeven in de werkwijze van Míchel Sánchez bij Ajax. De trainer maakt zijn basisopstelling pas enkele uren voor de aftrap bekend aan zijn spelers. Dat zorgt ervoor dat Wijndal en zijn ploeggenoten vooraf soms proberen te voorspellen wie er aan de aftrap verschijnen.
Ajax herstelde zich zondag met een 2-5-zege op FC Groningen van de nederlaag tegen Hajduk Split. Volgens Wijndal was de stemming binnen de selectie na de Europese wedstrijd niet best. "De sfeer was na donderdag niet lekker, ook omdat we de wedstrijden daarvoor geen goede resultaten haalden. We hebben heel veel kwaliteiten in de selectie. Donderdag creëerden we niet heel veel kansen, maar de duels daarvoor moesten we gewoon winnen. Dan hoor je de mensen niet klagen."
De linksback merkt dat de tegenvallende resultaten voor onrust rondom de club zorgen, al valt dat binnen de spelersgroep volgens hem mee. "Dat gebeurt niet, waardoor er altijd een soort 'chaos' is. Binnen de groep valt dat eigenlijk wel mee. We weten wat we kunnen. Gelukkig hebben we vandaag kunnen reageren."
Vervolgens vertelt Wijndal dat de spelers soms zelf proberen te achterhalen welke namen Sánchez op het wedstrijdformulier zet. "Ik moet eerlijk zeggen: soms proberen we met een paar jongens uit het team de opstelling te raden", zegt Wijndal. ESPN-verslaggever Cristian Willaert reageert verbaasd op die onthulling. "Wacht even, echt waar? Dan gaan jullie bij elkaar zitten?"
Wijndal bevestigt dat de spelers onderling over de mogelijke opstelling praten. "Dat heb je wel in het team, dat je het erover hebt wie er gaan spelen en wie niet. Eigenlijk zitten we er altijd naast." De werkwijze van Sánchez verschilt volgens de verdediger van wat hij eerder gewend was.
"Vorig jaar hadden we met een paar trainers wel dat je van tevoren de opstelling hoorde of het aan de hesjes op de training kon zien. Deze trainer doet het op een andere manier. Hij vertelt drie of vier uur voor de wedstrijd pas wie er spelen. Míchel wil iedereen scherp houden", aldus Wijndal.
Maduro beschermt Ajacied: "Je kan hem makkelijk de schuld geven"
Owen Wijndal doet bijzondere Ajax-onthulling: "Wacht, echt waar?"
Brandt verbaasd: "Ik begrijp niet waarom we dat alleen uit kunnen"
Míchel reageert op penaltydiscussie Ajax: "Ik snap Leonardo..."
Klaassen gaf Marcos Leonardo geen penalty: "Afspraak is afspraak"
Klaassen ziet duidelijk verschil bij Ajax: "Dan speel je opeens beter"
Ajax rekent af met angstgegner Groningen na knotsgekke wedstrijd
Higler bij VAR-moment FC Groningen: "Absoluut geen strafschop"
Van der Werff waarschuwt Ajacied: "Dan bel ik hem nog wel even"
Opstelling Ajax bekend: Míchel zet Tolu op de bank in Groningen
Yes-R doet een boekje open: "Dan support je Ajax je hele leven"
Lukkien gewaarschuwd voor Ajacied: "Hij is het wapen van Ajax"
Ajax gewaarschuwd voor Groningen-ster: "Nummer 1 van de Eredivisie"
Ajax-fans uiten frustratie na Hajduk-clash: "Complete waanzin"
FC Groningen-fans leggen lijkzak neer bij Ajax-café: "RIP F-Side"
Van der Sar wijst beste speler Ajax aan: "Een erg goede speler"
Zwart analyseert zwakke punten Ajax: "Dodelijk in elk elftal"
Seedorf weerlegt felle kritiek: "Ik vraag het u: is dat eerlijk?"
Oud-scout vernietigend over Ajax-spits: "Veel betere opties"
Van Meenen krijgt steun: "Weggezet alsof hij er niets van kan..."
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel gooit opstelling helemaal om
Ajax kansloos in duel met Feyenoord in de Kuip: "Wat een jinx"
Ajax-fans krijgen deel spandoeken terug van harde kern Hajduk Split
Hateboer: "Denk niet dat wij een directe concurrent zijn van Ajax"
Van der Werff ziet troef tegen Ajax: "Zal nooit in ons nadeel werken"
Valentijn Driessen voorspelt: "Ze gaan niet meespelen om de titel"
Ajax-fans zien Míchel falen: "Dacht dat ze een junkie interviewden"
Baas stipt verbeterpunt aan onder Míchel: "Dat hoort bij Ajax"
Kroatische bond reageert op misdragingen duel Hajduk Split - Ajax
René van der Gijp verbijsterd door Ajacied: "Dit kon echt niet"