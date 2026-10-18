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Owen Wijndal doet bijzondere Ajax-onthulling: "Wacht, echt waar?"

Joram
Julian Brandt en Owen Wijndal
Julian Brandt en Owen Wijndal Foto: © BSR Agency

Owen Wijndal heeft een inkijkje gegeven in de werkwijze van Míchel Sánchez bij Ajax. De trainer maakt zijn basisopstelling pas enkele uren voor de aftrap bekend aan zijn spelers. Dat zorgt ervoor dat Wijndal en zijn ploeggenoten vooraf soms proberen te voorspellen wie er aan de aftrap verschijnen.

Ajax herstelde zich zondag met een 2-5-zege op FC Groningen van de nederlaag tegen Hajduk Split. Volgens Wijndal was de stemming binnen de selectie na de Europese wedstrijd niet best. "De sfeer was na donderdag niet lekker, ook omdat we de wedstrijden daarvoor geen goede resultaten haalden. We hebben heel veel kwaliteiten in de selectie. Donderdag creëerden we niet heel veel kansen, maar de duels daarvoor moesten we gewoon winnen. Dan hoor je de mensen niet klagen."

De linksback merkt dat de tegenvallende resultaten voor onrust rondom de club zorgen, al valt dat binnen de spelersgroep volgens hem mee. "Dat gebeurt niet, waardoor er altijd een soort 'chaos' is. Binnen de groep valt dat eigenlijk wel mee. We weten wat we kunnen. Gelukkig hebben we vandaag kunnen reageren."

Vervolgens vertelt Wijndal dat de spelers soms zelf proberen te achterhalen welke namen Sánchez op het wedstrijdformulier zet. "Ik moet eerlijk zeggen: soms proberen we met een paar jongens uit het team de opstelling te raden", zegt Wijndal. ESPN-verslaggever Cristian Willaert reageert verbaasd op die onthulling. "Wacht even, echt waar? Dan gaan jullie bij elkaar zitten?" 

Wijndal bevestigt dat de spelers onderling over de mogelijke opstelling praten. "Dat heb je wel in het team, dat je het erover hebt wie er gaan spelen en wie niet. Eigenlijk zitten we er altijd naast." De werkwijze van Sánchez verschilt volgens de verdediger van wat hij eerder gewend was.

"Vorig jaar hadden we met een paar trainers wel dat je van tevoren de opstelling hoorde of het aan de hesjes op de training kon zien. Deze trainer doet het op een andere manier. Hij vertelt drie of vier uur voor de wedstrijd pas wie er spelen. Míchel wil iedereen scherp houden", aldus Wijndal.

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