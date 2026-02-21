Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Owen Wijndal is duidelijk: "Ik ga niet zomaar weg bij Ajax"

Stefan
Owen Wijndal
Owen Wijndal Foto: © Pro Shots

Owen Wijndal is bepaald niet van plan om Ajax zomaar te verlaten. De vleugelverdediger heeft het heel erg naar zijn zin in Amsterdam en wil nog niet nadenken over zijn toekomst.

De teller van Wijndal staat momenteel op 68 wedstrijden in het eerste elftal. Of hij de 100 gaat halen? "Die honderd wedstrijden ga ik dit seizoen sowieso niet meer halen", reageert Wijndal in Het Parool. "Ik kom maximaal op 79, want we spelen nog maar elf wedstrijden. En of ik volgend seizoen de honderd haal, dat weet ik niet. Dat hangt af van wat Ajax met me wil en wie de nieuwe trainer wordt."

Wat hij zelf wil, dat is dus wel duidelijk. "Ik heb al eerder gezegd dat ik niet zomaar wegga bij Ajax", benadrukt Wijndal nogmaals. Hij heeft in de Johan Cruijff Arena nog een contract tot medio 2027. "Ajax is een fantastische club en ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Als er een andere club komt die bij me past en de clubs komen eruit, zou ik kunnen vertrekken. Maar daar is nu niets zinnigs over te melden", aldus Wijndal.

