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Owen Wijndal krijgt complimenten: "Hij doet het echt wel goed"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax
Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax Foto: © Pro Shots

Marciano Vink heeft veel waardering voor de manier waarop Owen Wijndal zich terugknokt bij Ajax. De ESPN-analist vindt dat de linksback, ondanks meerdere teleurstellingen, laat zien over een sterke mentaliteit te beschikken.

Nu Ajax op het punt staat om Jofre Torrents vast te leggen, kwam ook de toekomst van Wijndal ter sprake. Vink vindt dat de linksback voorlopig prima presteert. "Hij doet het goed."

Toen tafelgenoot Anco Jansen daar zichtbaar van opkeek, bleef Vink bij zijn standpunt. "Niet zo kijken. Hij doet het echt wel goed."

Jansen denkt juist dat Ajax verder moet kijken. "Een kinderhand is snel gevuld. Kom op, eigenlijk is hij toch allang niet meer de toekomst."

Vink erkent dat de toekomst van Wijndal onzeker is, maar prijst vooral zijn doorzettingsvermogen. "Dat is een ander verhaal. Laat die kinderhand snel gevuld zijn. Als je drie keer buiten de boot valt, op een ander veld moet trainen, want dat is ook gewoon gebeurd, en dat je wordt verhuurd… Dan is het toch knap dat je zo constant blijft hameren dat je die kans pakt en het iedere keer weer probeert."

De analist geeft toe dat hij zelf waarschijnlijk allang had opgegeven. "Ik had allang gezegd: krijg allemaal maar de rambam."

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