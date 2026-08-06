Owen Wijndal krijgt complimenten: "Hij doet het echt wel goed"
Marciano Vink heeft veel waardering voor de manier waarop Owen Wijndal zich terugknokt bij Ajax. De ESPN-analist vindt dat de linksback, ondanks meerdere teleurstellingen, laat zien over een sterke mentaliteit te beschikken.
Nu Ajax op het punt staat om Jofre Torrents vast te leggen, kwam ook de toekomst van Wijndal ter sprake. Vink vindt dat de linksback voorlopig prima presteert. "Hij doet het goed."
Toen tafelgenoot Anco Jansen daar zichtbaar van opkeek, bleef Vink bij zijn standpunt. "Niet zo kijken. Hij doet het echt wel goed."
Jansen denkt juist dat Ajax verder moet kijken. "Een kinderhand is snel gevuld. Kom op, eigenlijk is hij toch allang niet meer de toekomst."
Vink erkent dat de toekomst van Wijndal onzeker is, maar prijst vooral zijn doorzettingsvermogen. "Dat is een ander verhaal. Laat die kinderhand snel gevuld zijn. Als je drie keer buiten de boot valt, op een ander veld moet trainen, want dat is ook gewoon gebeurd, en dat je wordt verhuurd… Dan is het toch knap dat je zo constant blijft hameren dat je die kans pakt en het iedere keer weer probeert."
De analist geeft toe dat hij zelf waarschijnlijk allang had opgegeven. "Ik had allang gezegd: krijg allemaal maar de rambam."
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Shelbourne FC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Verweij ontkent Ajax-nieuws: "Nog geen sprake van een akkoord"
Regeer geniet van twee Ajax-aanwinsten: "Je merkt dat meteen"
Owen Wijndal krijgt complimenten: "Hij doet het echt wel goed"
Jansen bikkelhard voor Ajacied: "Heel veel moeite met voetballen"
Vink laat er geen gras over groeien: "Heb Ajax als titelfavoriet"
Youri Baas naar PSV? "Dat zou ik echt geen gekke gedachte vinden"
"Ouazane en Abdalla worden dan misschien middenvelder 8 of 9"
Arokodare lyrisch: "Jordi Cruijff is heel bescheiden en..."
Mike Verweij snapt niet dat Ajax niet aanklopte bij PSV: "Raar"
PSV-watcher waarschuwt Ajax: "Brandt is een hele dure investering"
'Takehiro Tomiyasu doorstaat keuring en heeft nieuwe club gevonden'
'Joël Veltman gaat niet naar Ajax, maar naar Engelse degradant'
'Ajax heeft beet en heeft vleugelverdediger van FC Barcelona binnen'
Ajax krijgt Shelbourne op bezoek: BetMGM heeft mooie quoteringen
Johan Inan over transfer van Ajax: "Dat is allemaal bullshit"
Louis van Gaal weer in beeld bij Oranje: "Totale paniek in Zeist"
'Ajax akkoord met FC Barcelona: Amsterdammers trekken linksback aan'
"Gloukh en Dolberg zitten op minder dan twee miljoen euro bruto"
'Ter Stegen, Brandt én Godts beschikbaar voor Shelbourne-clash'
'Cruijff wil doorpakken en klopt aan bij Mallorca voor talent'
'Ajax schakelt razendsnel door en wil dribbelaar FC Barcelona kopen'
Adil Ramzi geeft Ajax transfertip: "Als vervanger van Mika Godts"
Maduro doet voorspelling: "Hij gaat gewoon weer spelen bij Ajax"
Bruggink looft Ajax-duo: "Gaan de Eredivisie ondersteboven spelen"
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Joey Veerman voorspelt titelstrijd: "Grootste concurrent? Ajax"
'Mitchel Bakker krijgt slecht nieuws; oud-Ajacied mag gratis weg'
Derksen wil oud-Ajacied niet als bondscoach: "Totaal ongeschikt"
'Ajax aast op Marokkaanse middenvelder van tien miljoen euro'
Hans Kraay junior: "Heb heel lang gedacht dat dit aan hem lag"