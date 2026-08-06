Owen Wijndal krijgt complimenten: "Hij doet het echt wel goed"

Marciano Vink heeft veel waardering voor de manier waarop Owen Wijndal zich terugknokt bij Ajax. De ESPN-analist vindt dat de linksback, ondanks meerdere teleurstellingen, laat zien over een sterke mentaliteit te beschikken.

Nu Ajax op het punt staat om Jofre Torrents vast te leggen, kwam ook de toekomst van Wijndal ter sprake. Vink vindt dat de linksback voorlopig prima presteert. "Hij doet het goed."

Toen tafelgenoot Anco Jansen daar zichtbaar van opkeek, bleef Vink bij zijn standpunt. "Niet zo kijken. Hij doet het echt wel goed."

Jansen denkt juist dat Ajax verder moet kijken. "Een kinderhand is snel gevuld. Kom op, eigenlijk is hij toch allang niet meer de toekomst."