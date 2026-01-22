Owen Wijndal maakt geen indruk: "Hij bood terecht excuses aan"

De samenwerking tussen Ajax en Owen Wijndal is nog altijd geen succes gebleken. Tom Knipping is kritisch op de linksback van de Amsterdammers.

Wijndal was bij AZ een van de grote uitblinkers, maar kon die vorm nooit doortrekken naar Ajax. "Heeft na zijn dure transfer van AZ naar Ajax in 2022 nooit echt kunnen overtuigen, maar dit seizoen maakt hij wel veel minuten", stelt Knipping in Voetbal International. "Wijndal kwam echter dramatisch uit de winterstop."

De linksback maakte een slechte beurt tegen zijn oude club. "Ajax incasseerde bij AZ een ongekende afstraffing van 6-0 en de linksback pakte een rode kaart door bij een 4-0 achterstand zijn noppen in het been van een tegenstander te zetten. Twee wedstrijden geschorst, terecht bood hij excuses aan. Zo vergooiden Ajax en Wijndal in januari alweer de laatste kans op een prijs."