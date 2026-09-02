Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'

Amber
bron: Voetbal International
Owen Wijndal
Owen Wijndal Foto: © BSR Agency

Owen Wijndal lijkt voorlopig toch speler van Ajax te blijven. De 26-jarige linksback stond op het punt zijn contract in Amsterdam te laten ontbinden, maar die constructie is op het laatste moment afgeblazen. Dat meldt Voetbal International.

Alles leek woensdag nog in kannen en kruiken. Wijndal nam uitgebreid en emotioneel afscheid van de spelers en staf van Ajax, ruimde zijn spullen op en trainde niet meer mee met de groep.

Het plan was dat Ajax en Wijndal zijn nog één jaar doorlopende contract zouden ontbinden. Daardoor kon de verdediger transfervrij de overstap maken naar een nieuwe club.

Die beoogde bestemming heeft echter onverwacht de stekker uit de deal getrokken. Daardoor kwam ook de contractontbinding met Ajax plotseling op losse schroeven te staan.

Ajax en Wijndal hebben nu besloten om de samenwerking voorlopig toch voort te zetten. De verwachting is dat de linksback donderdag weer gewoon aansluit bij de selectie van Míchel Sánchez.

Daarmee krijgt het dossier rond Wijndal een opvallende nieuwe wending. Een dag nadat hij al afscheid nam in Amsterdam, lijkt hij voorlopig weer terug te keren op het trainingsveld van Ajax.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Simon Adingra

OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts

0
Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax

BREAKING | 'Transfer Wijndal klapt, linksback blijft bij Ajax'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Owen Wijndal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'

OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts

BREAKING | 'Transfer Wijndal klapt, linksback blijft bij Ajax'

'PSV heeft beet en haalt voormalig Ajax-talent naar Eindhoven'

'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'

'Laatste update: Ajax heeft vleugelaanvaller definitief binnen'

Ajax-aanwinst zeer enthousiast: "Het is een hele grote club"

"Ik kan me voorstellen dat Alex Kroes zich dat afvraagt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws