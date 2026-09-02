'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'
Owen Wijndal lijkt voorlopig toch speler van Ajax te blijven. De 26-jarige linksback stond op het punt zijn contract in Amsterdam te laten ontbinden, maar die constructie is op het laatste moment afgeblazen. Dat meldt Voetbal International.
Alles leek woensdag nog in kannen en kruiken. Wijndal nam uitgebreid en emotioneel afscheid van de spelers en staf van Ajax, ruimde zijn spullen op en trainde niet meer mee met de groep.
Het plan was dat Ajax en Wijndal zijn nog één jaar doorlopende contract zouden ontbinden. Daardoor kon de verdediger transfervrij de overstap maken naar een nieuwe club.
Die beoogde bestemming heeft echter onverwacht de stekker uit de deal getrokken. Daardoor kwam ook de contractontbinding met Ajax plotseling op losse schroeven te staan.
Ajax en Wijndal hebben nu besloten om de samenwerking voorlopig toch voort te zetten. De verwachting is dat de linksback donderdag weer gewoon aansluit bij de selectie van Míchel Sánchez.
Daarmee krijgt het dossier rond Wijndal een opvallende nieuwe wending. Een dag nadat hij al afscheid nam in Amsterdam, lijkt hij voorlopig weer terug te keren op het trainingsveld van Ajax.
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