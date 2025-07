Owen Wijndal: "Of dat dit seizoen gaat gebeuren, weet je nooit"

Wijndal is redelijk tevreden over zijn optreden tegen de Belgen (3-1). "Ja, ik denk wel goed. Aantal kansen gecreëerd. De spits in spelen, onderkomen, paar overlapjes. En een assist kunnen tellen. Ik denk dat het wel een goede actie en ook een goede goal was, dus daar ben ik wel blij mee", zegt hij in gesprek met VoetbalPrimeur.

Na een bijrol bij Ajax krijgt Wijndal onder Heitinga een nieuwe kans. Met Kerkez als voorbeeld voelt hij dat hij de stijgende lijn te pakken heeft. "Ja, ik denk het wel. Je wordt natuurlijk ook telkens fitter. Na al die wedstrijden, dan voel je wel gewoon dat je er beter in komt", vervolgt Wijndal.

Vooraf wist Wijndal niet precies wat Heitinga met hem van plan was. "Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en ik weet dat ik het vorig jaar in de wedstrijden die ik heb gespeeld eigenlijk aardig goed deed. Dan weet je dat je het aankan. Alleen dan heb je ook een trainer nodig die je het vertrouwen geeft om die minuten te gaan maken. Of dat dit seizoen gaat gebeuren, weet je natuurlijk nooit. Maar op dit moment gaat het goed", aldus de verdediger.