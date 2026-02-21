Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Owen Wijndal prijst Ajacied: "Hij is extreem in zijn toewijding"

Stefan
Owen Wijndal
Owen Wijndal Foto: © BSR Agency

Owen Wijndal is zeer onder de indruk van het arbeidsethos wat Wout Weghorst levert. De vleugelverdediger ziet zijn ploeggenoot bij Ajax er nog altijd alles voor geven.

"Wout is extreem in zijn toewijding", vertelt Wijndal in Het Parool. "Ik ben ook vroeg op de club en ik doe ook dingen extra, anders zou ik nu niet bij Ajax spelen. Maar zoals Wout is er bijna niemand. In alle vroegte doet hij al krachttrainingen. Een heel zwaar trainingsprogramma moet als mens bij je passen."

"Ik haal heel veel energie uit het samenzijn met vrienden en familie. Daar geniet ik van. Dat heb ik nodig om te presteren. Dat past mij als persoon beter dan altijd onderweg zijn naar nieuwe trainingsprogramma’s. Iedereen doet het op zijn eigen manier en ik heb veel respect voor de manier waarop Wout het doet", aldus Wijndal.

Mika Godts juicht

Mika Godts heeft Van der Vaart en Eriksen in het vizier bij Ajax

Owen Wijndal

Owen Wijndal twijfelt: "Of Zinchenko me uit de basis had gespeeld?"

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

