Owen Wijndal prijst Ajacied: "Hij is extreem in zijn toewijding"

Owen Wijndal is zeer onder de indruk van het arbeidsethos wat Wout Weghorst levert. De vleugelverdediger ziet zijn ploeggenoot bij Ajax er nog altijd alles voor geven.

"Wout is extreem in zijn toewijding", vertelt Wijndal in Het Parool. "Ik ben ook vroeg op de club en ik doe ook dingen extra, anders zou ik nu niet bij Ajax spelen. Maar zoals Wout is er bijna niemand. In alle vroegte doet hij al krachttrainingen. Een heel zwaar trainingsprogramma moet als mens bij je passen."

"Ik haal heel veel energie uit het samenzijn met vrienden en familie. Daar geniet ik van. Dat heb ik nodig om te presteren. Dat past mij als persoon beter dan altijd onderweg zijn naar nieuwe trainingsprogramma’s. Iedereen doet het op zijn eigen manier en ik heb veel respect voor de manier waarop Wout het doet", aldus Wijndal.