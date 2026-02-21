Owen Wijndal twijfelt: "Of Zinchenko me uit de basis had gespeeld?"

Deze strijd zou er echter niet komen, want Zinchenko raakte tegen Fortuna zwaar geblesseerd. Of de Oekraïner Wijndal uit de basis zou hebben gespeeld? "Het is moeilijk om daar antwoord op te geven", reageert Wijndal in Het Parool. "Als dat niet was gebeurd, had hij tegen NEC misschien opnieuw gespeeld. Of ik had gespeeld, dat is niet te zeggen. Als ik beschikbaar was, heb ik dit seizoen eigenlijk altijd in de basis gestaan."

"Ik vond het logisch dat Zinchenko in de winterstop naar Ajax kwam. Extra concurrentie is altijd goed. Helaas eindigde het vroeg", vervolgt hij. Zinchenko nam deze week alweer afscheid. "Hij was heel emotioneel. Dat snap ik. Hij kwam naar een nieuwe club, liep een zware blessure op en hij zal nu ook het WK missen als Oekraïne zich daarvoor plaatst. Dat gun je niemand."