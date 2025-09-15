KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Owen Wijndal wil in een megatransfer gaan maken: "Nog altijd"

Owen Wijndal heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de VriendenLoterij Eredivisie. In gesprek met ESPN toont de linksback zich vol vertrouwen en blikt hij terug op enkele van zijn meest besproken uitspraken.

Na een sterke periode bij AZ stapte Wijndal in 2022 over naar Ajax. Een onbetwiste basisspeler werd hij in Amsterdam niet, maar de 25-jarige verdediger hield vast aan zijn doel. "Afgelopen winter en vorige zomer kon ik vertrekken. Dat wilde ik niet, omdat ik graag wil slagen bij Ajax", vertelt hij. In die periode speelde hij wel een seizoen op huurbasis bij Royal Antwerp.

Ondanks de toenemende concurrentie bij Ajax, blijft Wijndal overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. "Ik zie mijzelf als eerste back. Maar bij een club als Ajax is veel concurrentie en moet je blijven presteren. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Ik moet blijven presteren, dan maak ik me niet zoveel zorgen."

Zijn meest opvallende uitspraak deed hij in 2023, toen hij samen met Steven Bergwijn sprak over hun samenwerking op de linkerflank. Dat leidde tot de bewering dat Ajax de beste linkerkant van Europa zou hebben. Wijndal kan er nog steeds om lachen. "Die krijg ik nog steeds heel vaak te horen. Het is wat mooier gemaakt dan het is. Ik heb niet gezegd dat we de beste linkerkant van Europa waren."

Ook liet Wijndal al eens weten dat het zijn grote doel was om voor topclub Real Madridd e spelen. "Nog steeds", besluit hij.

