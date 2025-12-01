Özcan Akyol niet mild voor Ajax: "Terugzetten naar de KKD"

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd in de eerste helft definitief gestaakt. Scheidsrechter Bas Nijhuis zag zich genoodzaakt het duel voor de tweede keer stil te leggen, waarna er geen andere optie meer was dan de wedstrijd te onderbreken.

Later op de avond maakte de KNVB bekend dat het restant dinsdagmiddag wordt uitgespeeld, zonder publiek, om verdere onveilige situaties te voorkomen.

De gebeurtenissen leiden tot veel reacties, waaronder een harde uithaal van Özcan Akyol. Hij is er duidelijk helemaal klaar mee en vindt dat de maat inmiddels ruimschoots vol is. Volgens hem moet de club hard worden aangepakt: "Ajax terugzetten naar de Keuken Kampioen Divisie", zo luidt zijn conclusie.