Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Özcan Akyol niet mild voor Ajax: "Terugzetten naar de KKD"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Ozcan Akyol
Ozcan Akyol Foto: © Orange Pictures

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd in de eerste helft definitief gestaakt. Scheidsrechter Bas Nijhuis zag zich genoodzaakt het duel voor de tweede keer stil te leggen, waarna er geen andere optie meer was dan de wedstrijd te onderbreken.

Later op de avond maakte de KNVB bekend dat het restant dinsdagmiddag wordt uitgespeeld, zonder publiek, om verdere onveilige situaties te voorkomen.

De gebeurtenissen leiden tot veel reacties, waaronder een harde uithaal van Özcan Akyol. Hij is er duidelijk helemaal klaar mee en vindt dat de maat inmiddels ruimschoots vol is. Volgens hem moet de club hard worden aangepakt: "Ajax terugzetten naar de Keuken Kampioen Divisie", zo luidt zijn conclusie.

Fans van Ajax druipen af na het gestaakte duel tegen FC Groningen

Weghorst meldt zich ondanks staking toch nog bij Ajax-publiek

0
Menno Geelen

Geelen reageert op vuurwerk: "Hebben extra maatregelen geprobeerd"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
