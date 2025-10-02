Öztürk kijkt naar Ajax: "Aan alles merk je het bij de spelers"

Ajax heeft donderdagavond een nieuwe dieptepunt bereikt met de zware nederlaag tegen Olympique Marseille. Het past volgens velen in de neerwaartse spiraal waarin de club sinds het begin van dit seizoen is beland. De zorgen groeien met de week en de onzekerheid rond de ploeg neemt toe. Voetbaljournalist Süleyman Öztürk analyseert de situatie bij de Amsterdammers in Voetbal International .

Öztürk ziet het als volgt. "Natuurlijk is het gemakkelijk om alle schuld bij John Heitinga te leggen. Er is rondom zijn persoon een ongezond sentiment ontstaan waartegen bijna niet te vechten valt. Dat is in de eerste plaats zijn eigen verantwoordelijkheid. Het trainerschap draait om geloofwaardigheid. Tijd krijg je niet, tijd dwing je af."

"Vanaf de eerste week van de voorbereiding heeft hij keuzes gemaakt, gedreven door een bepaald idee van voetballen. Wanneer die aanpak dan omslaat in naïviteit, zoals tegen Olympique Marseille, en de vraag opkomt of er sprake is van een gebrek aan inzicht of van een trainer die het niveau nog niet aankan, dan kom je op een kritiek punt terecht", besluit Heitinga.

Volgens Öztürk is de twijfel binnen de selectie duidelijk voelbaar. "Aan alles merk je dat de Ajax-spelers zelf ook twijfelen. Dat is niet het begin van het einde, dat is het einde zelf. Er is dan een wonder nodig wil Heitinga de situatie bij Ajax nog kunnen keren. Dat besef lijkt er intern ook te zijn gezien het profiel van de assistent-trainer waarnaar wordt gezocht."