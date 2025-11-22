Padt eerlijk: "Ik was een verwend mannetje geworden bij Ajax"

Sergio Padt (35) heeft woensdag zijn contract bij Ludogorets verlengd, waardoor hij zeker een zesde seizoen bij de Bulgaarse topclub zal spelen. Hij kijkt terug op zijn loopbaan en deelt een bijzonder verhaal uit zijn beginjaren.

Padt werd in 2010 door Ajax verhuurd aan Haarlem, maar zijn avontuur daar bleek van korte duur. Tegenover Voetbal International vertelt hij: "Ik heb één wedstrijd gespeeld, daarna viel de club om. Ajax wilde me in de Eerste Divisie zien spelen. De eerste wedstrijd werd nog afgelast, vanwege te veel sneeuw. De tweede verloren we met 3-0 van Excelsior. Dat gebeurde op vrijdag en op dinsdag was het gedaan."

De overgang van de verzorgde Ajax-omgeving naar het chaotische Haarlem was voor Padt een flinke schok. "Je komt van Ajax, waar alles tiptop geregeld is", herinnert hij zich. "Zelfs in het tweede lag alles klaar. Toen ik in Haarlem terechtkwam, zat er een volle kleedkamer met volwassen kerels die al drie maanden hun salaris niet hadden gehad. Jongens konden hun auto zelfs niet meer vullen met benzine. Het was een chaos. Ik had daar veel kunnen leren, denk ik. Leren op eigen benen te staan. Ik was een verwend mannetje geworden bij Ajax. Toen we dinsdag in de kantine kwamen, kregen we te horen dat de club failliet was."