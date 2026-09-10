Padt op zoek naar nieuwe club: "Ik sta open voor meerdere landen"
Sergio Padt weet nog niet waar hij dit seizoen gaat voetballen. De voormalig Ajacied is sinds kort transfervrij.
Na vijf jaar bij Ludogorets werd onlangs na goed overleg besloten om het contract van Padt te ontbinden. "Dat is wel een raar idee na vijf jaar en een paar maanden", reageert de doelman bij RTV Noord.
Padt had het altijd enorm naar zijn zin in Bulgarije, maar denkt dat dit de beste oplossing is. "Als de club van je af wil dan kun je het beste proberen om in goed overleg een akkoord te bereiken. Anders wordt het je niet leuk gemaakt", legt hij uit.
Dat betekent dat de 36-jarige doelman momenteel zonder club zit. "Het is de eerste keer in mijn carrière dat het zo tot een einde gekomen is, met een ontbinding. En opeens heb je geen club."
Padt weet nog niet waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen. "Het is niet de meest gunstige periode, want de meeste clubs hebben hun selectie op orde", beseft hij. "Dus het is even kijken wat er op mijn pad komt. Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar. Ik ben vorig jaar nog keeper van het jaar geworden in Bulgarije en heb veel goede wedstrijden gespeeld. Ik sta open voor meerdere landen."
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