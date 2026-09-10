Padt op zoek naar nieuwe club: "Ik sta open voor meerdere landen"

Na vijf jaar bij Ludogorets werd onlangs na goed overleg besloten om het contract van Padt te ontbinden. "Dat is wel een raar idee na vijf jaar en een paar maanden", reageert de doelman bij RTV Noord.

Padt had het altijd enorm naar zijn zin in Bulgarije, maar denkt dat dit de beste oplossing is. "Als de club van je af wil dan kun je het beste proberen om in goed overleg een akkoord te bereiken. Anders wordt het je niet leuk gemaakt", legt hij uit.