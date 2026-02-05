Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Paes beoordeeld door scouts: rapport over keeper ligt op straat

Rik Engelbertink
bron: X/ De Telegraaf
Maarten Paes in actie bij FC Dallas
Maarten Paes in actie bij FC Dallas Foto: © Pro Shots

Mike Verweij heeft weer een scoutingrapport van een Ajax-aanwinst op X gedeeld. Na de rapporten van Oleksandr Zinchenko en Maher Carrizo, gaat ook een rapport van Maarten Paes over de mediakanalen. 

De beoordeling komt voort uit een rapport van het bedrijf The Scouting Company, dat een wedstrijd van oktober vorig jaar beoordeelde. Daarin speelde Paes een interland tegen Irak (1-0), waarin zijn team verloor. Paes kreeg echter een 7,7 voor het duel.

Fysiek is men onder de indruk: "Goede lengte voor zijn positie en meer dan genoeg kracht om fysiek te duelleren", zo staat geschreven. Maar: Paes komt niet snel genoeg van de grond, en ook is men niet te spreken over zijn rechterbeen.

Paes, afkomstig uit de jeugdopleiding van NEC, is Ajax haar nieuwste aanwinst op doel. Via FC Utrecht eindigde hij in Amerika. Bij FC Dallas kwam hij tot bijna 100 duels. Voor Indonesië kwam hij inmiddels tien keer uit. 

