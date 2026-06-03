Paes brengt heugelijk nieuws naar buiten tijdens zijn vakantie
Voor Maarten Paes is de zomer op bijzondere wijze begonnen. De doelman van Ajax reisde na afloop van de play-offs af naar Italië, waar hij zijn partner Luna Bijl ten huwelijk heeft gevraagd.
De 28-jarige keeper koos voor de Amalfikust als decor voor het aanzoek. Bijl, die al jarenlang internationaal succesvol is als model, zei volmondig ja.
Paes en Bijl vormen al geruime tijd een stel en delen regelmatig beelden van hun leven samen op sociale media. Daar maakten zij nu ook hun verloving bekend.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
"We werken hier met gasten uit het hele land aan spandoeken"
Paes brengt heugelijk nieuws naar buiten tijdens zijn vakantie
Opstelling Nederlands elftal bekend: Koeman kiest voor ex-Ajacieden
Oud-Ajacied gelooft in Michel: "Is een gerespecteerde trainer"
Ceballos lijkt met drie woorden te reageren op Ajax-geruchten
'Jordi Cruijff krijgt intern kritiek bij Ajax': "Puur wanbeleid"
"Bij Ajax zal Michel vermoedelijk eerst een tolk nodig hebben"
'Vermoedelijke opstelling Oranje bekend: Weghorst op de bank'
Rugnummers van Oranje bekend: Wout Weghorst krijgt 'basisgetal'
Daley Blind terug naar Ajax? "Ik vind het beetje een zwaktebod"
'Ziyech staat open voor terugkeer': "Zou graag naar Ajax willen"
'Dani Ceballos onhaalbaar voor Ajax': "Kans dat hij komt is klein"
Van der Gijp over nieuwe Ajax-trainer: "Moest wel heel erg lachen"
Jordi Cruijff overtuigd: "Zijn manier van werken past bij Ajax"
Vrouw Ronald Koeman reageert: "Dat komt ook omdat ik ziek ben"
BREAKING | 'Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Ceballos'
"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"
Van der Hart eerlijk: "Dan zitten Nederlanders boos op de bank"
'Blind is een logische optie voor Ajax, hij wil ook terugkeren'
Sierd de Vos twijfelt aan Míchel bij Ajax: "Het is geen toptrainer"
Míchel: "Doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort"
BREAKING | Ajax bevestigt komst van Míchel als nieuwe trainer
'Ajax en Bounida bereiken geen transferakkoord met Duitse club'
'Ajax moet vrezen: PSV mengt zich in strijd om NEC-uitblinker'
Ahmetcan Kaplan krijgt slecht nieuws en kan zijn koffers pakken
'Ajax kan cashen: NEC en Turkse topclub willen verdediger kopen'
Mike Verweij noemt drie trainers: "Zij bleken niet haalbaar"
Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"
'Feyenoord troeft Ajax af en versterkt zich met Marokkaans talent'
Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"