Paes brengt heugelijk nieuws naar buiten tijdens zijn vakantie

Voor Maarten Paes is de zomer op bijzondere wijze begonnen. De doelman van Ajax reisde na afloop van de play-offs af naar Italië, waar hij zijn partner Luna Bijl ten huwelijk heeft gevraagd.

De 28-jarige keeper koos voor de Amalfikust als decor voor het aanzoek. Bijl, die al jarenlang internationaal succesvol is als model, zei volmondig ja.

Paes en Bijl vormen al geruime tijd een stel en delen regelmatig beelden van hun leven samen op sociale media. Daar maakten zij nu ook hun verloving bekend.