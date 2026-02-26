Paes doet boekje open over Ajax-speler: "Een emotioneel moment"

Maarten Paes bewaart goede herinneringen aan Oleksandr Zinchencko, hoewel beide spelers maar kort met elkaar hebben samengewerkt bij Ajax. Paes is vol lof over de linkspoot, die een zware knieblessure heeft opgelopen in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard/

"Wij kwamen samen binnen bij Ajax en hadden een goede klik", blikt de doelman terug op de website van de Telegraaf. "Samen bezochten we Excelsior-Ajax en de eerste twee weken reden we samen naar de club. Voor Zinchenko is het verschrikkelijk. Een goede gast, die we als team gaan missen", aldus Paes.

De Oekraïner maakte veel indruk in de Johan Cruijff Arena. "Zijn afscheidsspeech maakte veel indruk. Een emotioneel moment waarvan iedereen erg ontdaan was", vervolgt hij. "Voor Fortuna Sittard had hij een mooie speech waarin ook ieder woord raak was en wij goed uit de kleedkamer kwamen. Een goede speler met veel ervaring. Zo iemand ga je missen", besluit Paes over zijn ploeggenoot.