Paes duidelijk: "Als Ajax zijnde moet je altijd van NEC winnen"

Maarten Paes heeft zich kritisch uitgelaten na het puntenverlies van Ajax tegen NEC. De doelman, die zaterdagavond zijn debuut maakte in Amsterdam, zag zijn ploeg kwetsbaar ogen bij standaardsituaties en vindt dat er snel verbetering moet komen in de strijd om plek twee.

"Als Ajax zijnde moet je altijd van NEC winnen", begint Paes na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Zeker als je kijkt naar de situatie waar wij in zitten, strijdend voor plek twee. Dat mag gewoon niet."

Voor Paes zelf was het duel extra bijzonder, omdat hij voor het eerst sinds oktober weer onder de lat stond. Over zijn eigen optreden is hij redelijk tevreden. "Keepend was het goed. Ik had een paar schoonheidsfoutjes aan de bal, maar stapje voor stapje gaat dat beter. Met de ervaring die ik heb probeer je zo goed mogelijk klaar te zijn voor zo’n moment", aldus de doelman.

Toch lag de grootste frustratie bij de tegengoals uit standaardsituaties. NEC wist twee keer te scoren uit een stilstaande fase, waarvan één treffer werd afgekeurd, en zorgde vaker voor dreiging. "Ik denk dat we daar mannelijker in moeten zijn als ploeg. Ze scoren twee keer uit de kluts... Daarin moeten we mannelijker zijn en die duels winnen", besluit Paes.