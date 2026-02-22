Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Paes duidelijk: "Als Ajax zijnde moet je altijd van NEC winnen"

Thomas
bron: ESPN
Maarten Paes en Jorthy Mokio
Maarten Paes en Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Maarten Paes heeft zich kritisch uitgelaten na het puntenverlies van Ajax tegen NEC. De doelman, die zaterdagavond zijn debuut maakte in Amsterdam, zag zijn ploeg kwetsbaar ogen bij standaardsituaties en vindt dat er snel verbetering moet komen in de strijd om plek twee.

"Als Ajax zijnde moet je altijd van NEC winnen", begint Paes na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Zeker als je kijkt naar de situatie waar wij in zitten, strijdend voor plek twee. Dat mag gewoon niet." 

Voor Paes zelf was het duel extra bijzonder, omdat hij voor het eerst sinds oktober weer onder de lat stond. Over zijn eigen optreden is hij redelijk tevreden. "Keepend was het goed. Ik had een paar schoonheidsfoutjes aan de bal, maar stapje voor stapje gaat dat beter. Met de ervaring die ik heb probeer je zo goed mogelijk klaar te zijn voor zo’n moment", aldus de doelman.

Toch lag de grootste frustratie bij de tegengoals uit standaardsituaties. NEC wist twee keer te scoren uit een stilstaande fase, waarvan één treffer werd afgekeurd, en zorgde vaker voor dreiging. "Ik denk dat we daar mannelijker in moeten zijn als ploeg. Ze scoren twee keer uit de kluts... Daarin moeten we mannelijker zijn en die duels winnen", besluit Paes.

Gerelateerd:
Kodai Sano

Sano over misgelopen Ajax-transfer: "Transfers zijn altijd lastig"

0
Dick Schreuder

Schreuder over woede na Ajax - NEC: "Dus daar was ik boos over"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Maarten Paes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties