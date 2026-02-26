Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax

Paes duidt transfer: "Had eerder al contact met Marijn Beuker"

Sara
bron: ESPN
Maarten Paes debuteert bij Ajax
Maarten Paes debuteert bij Ajax Foto: © BSR Agency

Maarten Paes maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Ajax. De doelman kwam in de winter over van FC Dallas. De Indonesisch international onthult hoe zijn overstap naar Amsterdam tot stand is gekomen.

Paes onthult dat niet Jordi Cruijff, maar Marijn Beuker een grote rol speelde in zijn transfer naar Ajax. "Marijn Beuker was actief in de laatste window. Het contact was vooral met Marijn", vertelt de doelman in gesprek met ESPN. "Ik ken Jordi goed van mijn tijd bij Indonesië. Daar heb ik altijd goed contact mee gehad, want hij was daar adviseur. Het voornamelijke contact was met Marijn. Richting dat het rondkwam, heeft Jordi me gebeld om de laatste details af te ronden."

Toen Paes in januari met Dallas in Portugal was, werd het eerste contact gelegd. "Vanaf de eerste dag van het trainingskamp", aldus Paes. "Ik kwam in Portugal aan uit Amerika. Een lange vlucht gehad, dus ik was klaar om te slapen. Ik keek nog even op mijn telefoon en zag dat mijn zaakwaarnemer een berichtje had gestuurd. Dat is in die 4,5 jaar wel vaker gebeurd dat er interesse was. Je weet nooit hoe het gaat uitpakken. Toen de dagen vorderden, merkte ik dat het serieuze interesse was. Toen wist ik meteen dat ik dit heel graag wilde. Vanuit Dallas werd het mij gegund, wat ik waardeer aan de club. Zo kwam het tot stand aan het einde van de window."

Ajax Maarten Paes
