Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Maarten Paes groeide zondag uit tot de grote held van Ajax. De doelman stopte in de strafschoppenserie tegen FC Utrechtde inzetten van Sébastien Haller en Souffian El Karouani, waardoor Ajax zich plaatste voor de tweede voorronde van de Conference League.
"Het was een mooie middag", vertelde Paes na afloop tegenover ESPN. "Een penaltyreeks is altijd mooi als je hem winnend af kan sluiten en ik heb er gelukkig twee kunnen pakken."
Vooral de eerste gestopte strafschop, van Haller, was volgens Paes geen toeval. "Haller is een goede nemer. Ik probeerde wat dingetjes tegen hem te zeggen. Ik wist dat hij altijd een soort stop doet, dus als je dan een fake-beweging maakte, gaat hij naar beneden kijken en schieten. Dat probeerde ik te doen."
Paes wist bovendien dat Haller in het verleden al eens vanaf elf meter had gefaald. "Hij heeft er eentje bij Dortmund gemist. Hij heeft ook ooit een keer, toen ik bij Utrecht zat, bij ons gemist tegen AZ", blikte de keeper terug.
Ook bij de beslissende redding op El Karouani had Ajax zich goed voorbereid. "El Karouani neemt vaak zijn vrije trappen over zijn standbeen en wij hadden verwacht dat hij dat nu ook zou doen."
Ondanks de zenuwslopende ontknoping had Paes tijdens de verlenging nog gehoopt dat Ajax het zonder strafschoppen zou afmaken. "Als je voorkomt in de verlenging, hoop je de nul te houden. Op een gegeven moment gaat het die kant op."
Tot slot sprak de doelman zijn waardering uit voor de Ajax-aanhang, die ondanks het moeizame seizoen massaal achter de ploeg bleef staan. "We hebben er een feest van gemaakt. Fantastisch, ondanks het seizoen, dat ze ons een steuntje in de rug hebben gegeven."
