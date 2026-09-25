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Paes onthult razendsnelle Ajax-transfer: "Best surrealistisch"

Gijs Kila
bron: Business of Sports
Maarten Paes debuteert bij Ajax
Maarten Paes debuteert bij Ajax Foto: © BSR Agency

Maarten Paes kijkt met een bijzonder gevoel terug op zijn plotselinge overstap naar Ajax. De doelman verruilde FC Dallas afgelopen winter voor de Amsterdammers en vertelt dat het vanaf het eerste telefoontje razendsnel ging. Zijn vertrek uit de Verenigde Staten verliep zelfs zo gehaast dat een deel van zijn spullen daar nog altijd staat.

Paes was met FC Dallas op trainingskamp in Portugal toen zijn zaakwaarnemer hem vertelde over de belangstelling vanuit Amsterdam. "Ik was op trainingskamp in Portugal. Ik had een lange vlucht terug van Dallas en ik wilde graag naar bed, want ik had een jetlag. En opeens krijg ik een telefoontje van mijn zaakwaarnemer met de vraag of ik interesse had om in Amsterdam te gaan voetballen. Nou, ik had een jetlag, maar ik kon niet meer slapen. Natuurlijk wilde ik naar Ajax."

Na het eerste contact kwam de transfer snel dichterbij. "De volgende dag speelde Ajax in de Champions League. Uit bij Villarreal. Op die dag sprak ik met de directeur en met de keeperstrainer en er was een goed gevoel."

Toch durfde Paes op dat moment nog nergens vanuit te gaan. "Ik ben altijd pessimistisch als een club geïnteresseerd is. Er kunnen zoveel dingen fout gaan. Alles moet meezitten om een deal mogelijk te maken. Toen kwamen de clubs nader tot elkaar en bereikte ik een akkoord, en toen ging ik een week later van het trainingskamp naar Amsterdam. Mijn spullen staan nog steeds in Dallas, dat is best surrealistisch."

Voor Paes betekende zijn overgang naar Ajax ook een terugkeer naar een club waarmee hij al vroeg kennismaakte. "Mijn eerste wedstrijd in een stadion was Ajax - De Graafschap 7-1. Ik had een shirt van Van der Vaart", herinnert de Indonesische international zich.

Paes kwam aanvankelijk als tweede doelman naar Amsterdam, maar kreeg door de zware blessure van Vítezslav Jaros al snel zijn kans. Zijn absolute hoogtepunt volgde in de play-offs om Europees voetbal. Tegen FC Utrecht groeide hij in de strafschoppenserie uit tot de held door twee penalty’s te stoppen, waarmee Ajax een plek in de voorrondes van de Conference League veiligstelde.

Europees voetbal speelde ook een belangrijke rol in zijn beslissing om terug te keren uit de Verenigde Staten. "Een club als Ajax moet zich altijd kwalificeren voor Europese competities. En onlangs hebben we ons geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. Ik kijk daar heel erg naar uit en het was een van de redenen om terug te keren naar het Europese voetbal."

Daarnaast woog zijn privéleven steeds zwaarder mee. Na vier jaar in Dallas wilde Paes weer dichter bij zijn familie en vrienden wonen. "Hoe ouder ik word, hoe belangrijker het leven buiten voetbal om voor mij is geworden. Ik heb vier jaar een langeafstandsrelatie gehad met mijn vriendin. Ik woonde ver weg van vrienden en familie, er was ziekte in de familie, ik kon niet bij de geboortes van mijn neefjes en nichtjes zijn. Al die dingen tellen bij elkaar op en daarom was ik na vier jaar in Dallas open om terug te keren."

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