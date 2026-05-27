Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"
Maarten Paes hielp Ajax zondag langs FC Utrecht in de finale van de play-offs. De doelman van de Amsterdammers keerde bij de penalty's twee inzetten, waaronder die van Sébastien Haller.
Paes was goed voorbereid, zo geeft hij aan in Voetbal International. "Wie mij een beetje kent, weet dat ik dit soort dingen voor elke wedstrijd goed bestudeer. En ook nu had ik goed m’n huiswerk gedaan. Want als keeper weet je gewoon: als je in de goede hoek zit, heb je een goede kans."
"Ik krijg voor elke wedstrijd een lijstje met penalty’s, vrije trappen en de focus van de spelers. Dat bestuur ik dan drie dagen voor de wedstrijd met onze keeperstrainer, en dan kijk je het nog één keer voor de wedstrijd terug", zegt de sluitpost. De keeperstrainer bood hem ook nog een bidon aan met informatie, maar dat had Paes niet nodig.
De doelman keerde de poging van Haller, de eerste penalty van FC Utrecht. "Ik kan je vertellen dat je een stuk of vijftig penalty's van Haller kan terugkijken, hij maakte ze bijna altijd. Dus daar moest ik iets op verzinnen. Ik weet dat hij altijd even inhoudt, dus ik deed een soort schijnbeweging. Maar na die schijnbeweging ging ik juist ook naar diezelfde hoek."
"Dat heb ik afgekeken van Wojciech Szczesny, die doet dat ook vaak. Zo probeer ik van iedere keeper wat te leren. Tim Krul deed het ook een beetje op die manier, toen hij die strafschop van Haller pakte", aldus Paes.
