Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"

Amber
Maarten Paes
Maarten Paes Foto: © BSR Agency

Maarten Paes hielp Ajax zondag langs FC Utrecht in de finale van de play-offs. De doelman van de Amsterdammers keerde bij de penalty's twee inzetten, waaronder die van Sébastien Haller.

Paes was goed voorbereid, zo geeft hij aan in Voetbal International. "Wie mij een beetje kent, weet dat ik dit soort dingen voor elke wedstrijd goed bestudeer. En ook nu had ik goed m’n huiswerk gedaan. Want als keeper weet je gewoon: als je in de goede hoek zit, heb je een goede kans."

"Ik krijg voor elke wedstrijd een lijstje met penalty’s, vrije trappen en de focus van de spelers. Dat bestuur ik dan drie dagen voor de wedstrijd met onze keeperstrainer, en dan kijk je het nog één keer voor de wedstrijd terug", zegt de sluitpost. De keeperstrainer bood hem ook nog een bidon aan met informatie, maar dat had Paes niet nodig.

De doelman keerde de poging van Haller, de eerste penalty van FC Utrecht. "Ik kan je vertellen dat je een stuk of vijftig penalty's van Haller kan terugkijken, hij maakte ze bijna altijd. Dus daar moest ik iets op verzinnen. Ik weet dat hij altijd even inhoudt, dus ik deed een soort schijnbeweging. Maar na die schijnbeweging ging ik juist ook naar diezelfde hoek."

"Dat heb ik afgekeken van Wojciech Szczesny, die doet dat ook vaak. Zo probeer ik van iedere keeper wat te leren. Tim Krul deed het ook een beetje op die manier, toen hij die strafschop van Haller pakte", aldus Paes.

Gerelateerd:
Rayane Bounida bij een uitwedstrijd van Ajax

Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"

0
Maarten Paes (Ajax) wordt gefeliciteerd na de penaltyserie tegen FC Utrecht

Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Maarten Paes Sébastien Haller
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"

Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"

Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"

Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."

Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral

Mulder vindt Ajax-veldspeler klaar voor staf: "Echt indrukwkkend"

Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"

Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws