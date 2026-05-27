Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"

Paes was goed voorbereid, zo geeft hij aan in Voetbal International. "Wie mij een beetje kent, weet dat ik dit soort dingen voor elke wedstrijd goed bestudeer. En ook nu had ik goed m’n huiswerk gedaan. Want als keeper weet je gewoon: als je in de goede hoek zit, heb je een goede kans."

"Ik krijg voor elke wedstrijd een lijstje met penalty’s, vrije trappen en de focus van de spelers. Dat bestuur ik dan drie dagen voor de wedstrijd met onze keeperstrainer, en dan kijk je het nog één keer voor de wedstrijd terug", zegt de sluitpost. De keeperstrainer bood hem ook nog een bidon aan met informatie, maar dat had Paes niet nodig.