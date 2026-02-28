Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Paes voelt geen druk: "Van dat soort ervaringen leer je veel"

Gijs Kila
bron: ESPN
Maarten Paes
Maarten Paes Foto: © Pro Shots

Bang voor druk is Maarten Paes allerminst. Als international van Indonesië is de doelman inmiddels wel wat gewend. De ervaringen die hij daar opdeed, hebben hem zowel als keeper als persoon gevormd.

"Ik denk dat ik er persoonlijk klaar voor was. Ik ben een stuk rustiger in mijn hoofd geworden. Ook het verhaal met Indonesië, daar heb ik heel veel mee gereisd. 24 uur vliegen en twee dagen later spelen, dan weer twee dagen later spelen en dan weer 24 uur vliegen. Met constant 12 uur tijdsverschil. Daar staat ook ongelofelijk veel druk op met 300 miljoen mensen die kijken. Van dat soort ervaringen leer je heel veel. Wat de grootste les is geweest is dat ik zo dicht mogelijk bij mezelf moet blijven. Vroeger was ik wat meer emotioneel betrokken, nu kan ik wat rationeler alles zien. Blijf jezelf en speel op intuïtie, want dan ben je het beste", zo vertelt hij aan ESPN.

De interlandperiode betekende voor Paes meer dan alleen wedstrijden spelen. Ook buiten het veld maakte het diepe indruk. "Dat is echt fantastisch. Twee jaar terug heb ik mijn debuut gemaakt. Los van dat het op het veld een geweldig avontuur is, heb je buiten het veld een mooi iets eraan. Een sociale impact. Je doet veel voor de community. Hopelijk kunnen we met een nieuwe bondscoach de volgende stappen zetten op de FIFA-ranking. Volgend jaar de Asian Cup en dan door naar het volgende WK."

Paes staat bekend als iemand die zich volledig onderdompelt in nieuwe omgevingen. Dat ziet hij als essentieel voor zijn ontwikkeling. "Superbelangrijk. Ik ben iemand die wanneer ik naar het buitenland ga, integreer in de cultuur. Probeer daar zoveel mogelijk van te leren. Natuurlijk zijn er grote verschillen. Als je altijd in je bubbel blijft, geloof ik dat je jezelf limiteert in je groei. Zowel binnen als buiten het veld. Het reizen in Amerika, je speelt in verschillende klimaten, hoogteverschillen, tijdzones. Dat soort dingen zorgen dat je een zo goed mogelijke atleet wordt. Als je niet als atleet leeft daar dan wordt het heel lastig. Buiten het veld is het goed voor je persoonlijke ontwikkeling als je veel culturen ziet. Waar kan je jezelf dan in verbreden. Daar probeer ik naar te zoeken. Als je het hebt over Texas, waar ik woonde, dan zijn de mensen daar heel vriendelijk. Southern hospitality heet dat. Daar heb ik veel van geleerd. Spreek een vreemde aan en vraag hoe het is. Dat soort dingen zijn belangrijk."

Het laatste Ajax Nieuws Maarten Paes
