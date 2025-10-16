Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Paixão deed zijn idool na tegen Ajax: "Heb veel video's gekeken"

Arthur
bron: RMC Sport
Igor Paixão viert zijn treffer tegen Ajax
Igor Paixão viert zijn treffer tegen Ajax Foto: © Pro Shots

Het dansje van Igor Paixão na zijn doelpunt tegen Ajax in de Champions League kwam veel fans bekend voor. De Braziliaan van Olympique Marseille bleek met zijn viering een eerbetoon te brengen aan niemand minder dan Ronaldinho.

Twee weken geleden opende Paixão de score in het Europese duel met Ajax en leidde hij zijn ploeg naar een ruime overwinning. In een interview met RMC Sport legt de voormalig Feyenoorder uit dat hij in zijn jeugd veel beelden van Ronaldinho bekeek. "Ik heb in mijn jeugdjaren veel video's van Ronaldinho gekeken. Ook naar zijn manier van juichen, vooral toen hij bij AC Milan speelde. Zijn dribbels en hoe soepel hij bewoog op volle snelheid... Echt indrukwekkend. Ik heb heel veel video's van Ronaldinho gekeken."

Toch wil Paixão niet gezien worden als een imitator van de Braziliaanse grootheid. "Ronaldinho is Ronaldinho, daar is er maar één van. Ik heb mijn eigen kwaliteiten. Mijn snelheid en ook mijn afstandsschot. Ik heb vaker gescoord van buiten het strafschopgebied, dat is belangrijk voor me."

Gerelateerd:
Pius Ikedia namens Lucky Ajax

Pius Ikedia blikt terug op Ajax-tijd: "Was er niet zo'n fan van"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Verschrikkelijk, ik vind het gewoon verschrikkelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd