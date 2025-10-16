Paixão deed zijn idool na tegen Ajax: "Heb veel video's gekeken"

Het dansje van Igor Paixão na zijn doelpunt tegen Ajax in de Champions League kwam veel fans bekend voor. De Braziliaan van Olympique Marseille bleek met zijn viering een eerbetoon te brengen aan niemand minder dan Ronaldinho.

Twee weken geleden opende Paixão de score in het Europese duel met Ajax en leidde hij zijn ploeg naar een ruime overwinning. In een interview met RMC Sport legt de voormalig Feyenoorder uit dat hij in zijn jeugd veel beelden van Ronaldinho bekeek. "Ik heb in mijn jeugdjaren veel video's van Ronaldinho gekeken. Ook naar zijn manier van juichen, vooral toen hij bij AC Milan speelde. Zijn dribbels en hoe soepel hij bewoog op volle snelheid... Echt indrukwekkend. Ik heb heel veel video's van Ronaldinho gekeken."

Toch wil Paixão niet gezien worden als een imitator van de Braziliaanse grootheid. "Ronaldinho is Ronaldinho, daar is er maar één van. Ik heb mijn eigen kwaliteiten. Mijn snelheid en ook mijn afstandsschot. Ik heb vaker gescoord van buiten het strafschopgebied, dat is belangrijk voor me."