Paixão hoopt zondag op Ajax-zege: "Ik laat de moed nooit zakken"

"Ik laat de moed nooit zakken. We hebben nog genoeg wedstrijden te gaan. Alles kan nog gebeuren", vertelt de Braziliaanse aanvaller in gesprek met de NOS. "We moeten de laatste negen wedstrijden spelen alsof het finales zijn, en dan kunnen we nog tweede worden."

Feyenoord heeft op dit moment acht verliespunten meer dan nummer twee PSV, dat het zondagmiddag opneemt tegen koploper Ajax. Mochten de Amsterdammers winnen en Paixão en zijn ploeggenoten pakken drie punten tegen Go Ahead Eagles, dan is het gat nog vijf punten. Later dit seizoen staan Feyenoord en PSV nog tegenover elkaar.

"De trainer wil dat we optimaal presteren", vervolgt de aanvaller. "Dat laten we elke dag op de training zien en dan wil je dat ook in wedstrijden doen. En langzamerhand gebeurt dat ook."