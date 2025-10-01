Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Paixão over scoren tegen 'oude vriend' Ajax: "Komt vaak wel goed"

Sara
bron: Ziggo Sport
Igor Paixão scoort tegen Ajax
Igor Paixão scoort tegen Ajax Foto: © BSR Agency

Igor Paixão speelde een hoofdrol in de nederlaag van Ajax gisteren in de Champions League. Hij scoorde zijn eerste twee goals in het shirt van Olympique Marseille en gaf ook nog een assist. Het werd uiteindelijk een pijnlijke 4-0 nederlaag voor de Amsterdammers. 

De 25-jarige Braziliaan was erg tevreden met de overwinning en zijn eerste doelpunten. "Ik ben heel blij dat dit in de Champions League gebeurt en dat ik tegen een oude vriend kan scoren", zei Paixão met een brede grijns voor de camera van Ziggo Sport. "Dat is het mooiste wat er is."

Dat zijn eerste goals tegen Ajax waren lijkt geen toeval. De oud-Feyenoorder scoorde tegen geen andere club zoveel doelpunten (6) als tegen Ajax. "Ajax is een club van grote statuur", reageert de aanvaller respectvol. "Maar als wij hier thuis spelen komt het vaak wel goed. Dit is voor mij een heel mooi moment. Ik speel met plezier, dat zie je ook terug in de doelpunten."

